Извращение следует: зачем оранжевую временную разметку используют как постоянную

Недавно автор этих строк обнаружил на улице Исаковского в Москве замечательную в своем роде разметку. Ее смысл и значение поначалу ввели в ступор. Читатель тоже может полюбоваться этой картинкой — она использована в качестве иллюстрации к материалу. Мы тут наблюдаем две полосы движения в каждую сторону, недавно полностью поменянный асфальт и новенькую горизонтальную разметку.
Почти на всем протяжении улицы красуются две пунктирные линии, нанесенные примерно в метре друг от друга — белую и оранжевую. Причем оранжевая делит проезжую часть движения в одну сторону почти пополам! Если приглядеться внимательнее, понимаешь: белый пунктир — это линия 1.7, применяемая для указания полос движения на перекрестках и границ парковочного пространства. А оранжевый — линия 1.15 («Велосипедная дорожка»).
Заметим при этом, что «велосипедная дорожка», согласно ГОСТ, оформляется не одним, а двумя такими пунктирами, расположенными параллельно. А тут мы имеем лишь одну такую «строчку». Да еще и оранжевого цвета. Им, согласно ПДД, наносят исключительно временную разметку. Но, похоже, таким образом кто-то очень умный и правда пытался организовать маршрут для велотранспорта. Подтверждением тому — изредка попадающиеся символы велосипеда на асфальте в пределах этой самой велополосы.
Хотя лично я по этому маршруту на велике не поехал бы ни за какие коврижки. Во-первых, при отсутствии припаркованных у бордюра авто такая разметка побуждает велосипедиста двигаться практически по середине проезжей части. Что не безопасно. Во-вторых, водители, как правило, не понимают смысла эксцентричной разметки и игнорируют ее. А тут бац — велосипедист!
Кроме того, на этой не особо длинной улице имеется восемь пешеходных переходов с «лежачими полицейскими». По этой причине велосипедисты предпочитают ездить здесь не по проезжей части, а по широким тротуарам: велодорожка практически не востребована. Ну и на закуску: когда она проходит через автобусную остановку, разметка, видимо, требует, чтобы байкер взлетел и продолжил свой путь по асфальту уже за ее пределами. Подтверждение — тоже на фото.
И что в итоге — спросите вы? Да то, что всю первую неделю существования вышеописанного горизонтального безобразия автор этих строк просто тихо поражался мыслительной мощи автора означенных «рисуночков». И надеялся, что нигде более в городе нет ничего подобного. А теперь я с нетерпением жду окончания московского велосезона — пока никто никого не задавил на этой дорожке смерти.