Извращение следует: зачем оранжевую временную разметку используют как постоянную

Недавно автор этих строк обнаружил на улице Исаковского в Москве замечательную в своем роде разметку. Ее смысл и значение поначалу ввели в ступор. Читатель тоже может полюбоваться этой картинкой — она использована в качестве иллюстрации к материалу. Мы тут наблюдаем две полосы движения в каждую сторону, недавно полностью поменянный асфальт и новенькую горизонтальную разметку.

Почти на всем протяжении улицы красуются две пунктирные линии, нанесенные примерно в метре друг от друга — белую и оранжевую. Причем оранжевая делит проезжую часть движения в одну сторону почти пополам! Если приглядеться внимательнее, понимаешь: белый пунктир — это линия 1.7, применяемая для указания полос движения на перекрестках и границ парковочного пространства. А оранжевый — линия 1.15 («Велосипедная дорожка»).

Заметим при этом, что «велосипедная дорожка», согласно ГОСТ, оформляется не одним, а двумя такими пунктирами, расположенными параллельно. А тут мы имеем лишь одну такую «строчку». Да еще и оранжевого цвета. Им, согласно ПДД, наносят исключительно временную разметку. Но, похоже, таким образом кто-то очень умный и правда пытался организовать маршрут для велотранспорта. Подтверждением тому — изредка попадающиеся символы велосипеда на асфальте в пределах этой самой велополосы.