Путин окончательно «закрутил гайки» владельцам машин с армянскими и казахскими номерами

Поправки, подписанные Путиным, не привлекли особого внимания автомобильной общественности. Только некоторые авторы в СМИ и соцсетях «в фоновом режиме» выдали информацию о том, что теперь с дальнобойщиков-иностранцев будут «сошкуривать» все полученные ими штрафы прямо на постах пограничного контроля. И это действительно так. Тем более что тем же пакетом поправок в КоАП введена новая статья 12.21.5 «Нарушение водителем правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС, принадлежащего иностранному перевозчику». Санкции по ней варьируются от 100 000 до 400 000 рублей.
Но для гораздо более многочисленной армии владельцев легковушек главное другое. А именно — поправки в КоАП, касающиеся машин с армянскими, казахскими, киргизскими, абхазскими ГРЗ и госномерами иных иностранных государств, которые до последнего времени чувствовали себя вольготно под камерами ГИБДД. Ведь штрафовать водителей на таких ТС было затруднительно по простой причине. За рулем этих «казахов», «армян», «киргизов» и прочих «абхазцев» обычно сидят россияне. А управляют они авто по доверенности от номинального хозяина-иностранца.
Письма счастья «летят» не пойми куда за рубеж, а реальный нарушитель и в ус не дует. Кроме того, срок давности административного дела по неуплате штрафа за нарушение ПДД (статья 20.25 КоАП, удваивающая сумму изначального взыскания) составляет сейчас три месяца. То есть провинившегося, скажем, «на армянских номерах» с доверенностью «прищучить» за неуплату крайне сложно. Поскольку такого рода штрафы фактически «сгорают» по истечении короткого срока давности.
Но так было раньше. Теперь же специально для «умников» на «иностранных» машинах в КоАП появилась оговорка: эксклюзивно для них срок давности увеличен до 12 месяцев. Кроме того, сотрудникам ГИБДД даны полномочия в случае выявления на дороге ТС с зарубежной регистрацией, за которым числится хотя бы один неоплаченный в срок штраф, задерживать его и отправлять на штрафстоянку. Машину вернут либо ее хозяину, либо водителю с доверенностью лишь после погашения задолженности.
К тому же, если нарушение ПДД было совершено на машине с иностранными госномерами, постановление о штрафе вступает в силу сразу со дня его вынесения. Стандартная отсрочка в 10 суток, которая дается на обжалование, в данном случае не действует. То есть провинившийся водитель лишается возможности быстренько выехать из страны, скрывшись от российского правосудия.
Таким образом автомобиль «на армянских номерах» или зарегистрированный вообще в любом месте за пределами нашей Необъятной больше не дает водителю «иммунитет» от наказаний за нарушения отечественных ПДД. Аминь!