Путин окончательно «закрутил гайки» владельцам машин с армянскими и казахскими номерами

Письма счастья «летят» не пойми куда за рубеж, а реальный нарушитель и в ус не дует. Кроме того, срок давности административного дела по неуплате штрафа за нарушение ПДД (статья 20.25 КоАП, удваивающая сумму изначального взыскания) составляет сейчас три месяца. То есть провинившегося, скажем, «на армянских номерах» с доверенностью «прищучить» за неуплату крайне сложно. Поскольку такого рода штрафы фактически «сгорают» по истечении короткого срока давности.

Но так было раньше. Теперь же специально для «умников» на «иностранных» машинах в КоАП появилась оговорка: эксклюзивно для них срок давности увеличен до 12 месяцев. Кроме того, сотрудникам ГИБДД даны полномочия в случае выявления на дороге ТС с зарубежной регистрацией, за которым числится хотя бы один неоплаченный в срок штраф, задерживать его и отправлять на штрафстоянку. Машину вернут либо ее хозяину, либо водителю с доверенностью лишь после погашения задолженности.

К тому же, если нарушение ПДД было совершено на машине с иностранными госномерами, постановление о штрафе вступает в силу сразу со дня его вынесения. Стандартная отсрочка в 10 суток, которая дается на обжалование, в данном случае не действует. То есть провинившийся водитель лишается возможности быстренько выехать из страны, скрывшись от российского правосудия.

Таким образом автомобиль «на армянских номерах» или зарегистрированный вообще в любом месте за пределами нашей Необъятной больше не дает водителю «иммунитет» от наказаний за нарушения отечественных ПДД. Аминь!