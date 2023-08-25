Инвалидное место: можно ли парковаться, если разметка есть, а знака нет

Все понятно в ситуации, когда мы видим перед собой дорожный знак 6.4 «Парковка» вместе с информационной табличкой 8.17 «Инвалиды», а в зоне его действия на асфальте красуются соответствующие обозначения — разметка 1.24.3. Если твоя машина не внесена в государственные базы данных как используемая для перевозки людей с проблемами по здоровью, то оставлять ее в подобном месте не стоит. Ведь за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей — по части 2 статьи 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов». А в крупных населенных пунктах типа Москвы — еще и эвакуация на штрафстоянку.

И гораздо любопытнее случаи, когда «инвалидная» разметка есть, а соответствующего дорожного знака поблизости не видать. Тут следует помнить, что «письмена» на асфальте в подобных ситуациях применяются исключительно для дублирования указаний знака. Такой вывод можно сделать, в частности, из правил нанесения разметки ГОСТ Р 52289−2019.

Иными словами, рисунок на дорожном покрытии фактически предназначен лишь для удобства водителей — чтобы им было проще идентифицировать «особую» стоянку. И если знак 6.4 «Парковка» с информационной табличкой 8.17 «Инвалиды» отсутствует, то на «инвалидной» разметке может законно парковаться кто угодно.