Инвалидное место: можно ли парковаться, если разметка есть, а знака нет

Все понятно в ситуации, когда мы видим перед собой дорожный знак 6.4 «Парковка» вместе с информационной табличкой 8.17 «Инвалиды», а в зоне его действия на асфальте красуются соответствующие обозначения — разметка 1.24.3. Если твоя машина не внесена в государственные базы данных как используемая для перевозки людей с проблемами по здоровью, то оставлять ее в подобном месте не стоит. Ведь за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей — по части 2 статьи 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов». А в крупных населенных пунктах типа Москвы — еще и эвакуация на штрафстоянку.
И гораздо любопытнее случаи, когда «инвалидная» разметка есть, а соответствующего дорожного знака поблизости не видать. Тут следует помнить, что «письмена» на асфальте в подобных ситуациях применяются исключительно для дублирования указаний знака. Такой вывод можно сделать, в частности, из правил нанесения разметки ГОСТ Р 52289−2019.
Иными словами, рисунок на дорожном покрытии фактически предназначен лишь для удобства водителей — чтобы им было проще идентифицировать «особую» стоянку. И если знак 6.4 «Парковка» с информационной табличкой 8.17 «Инвалиды» отсутствует, то на «инвалидной» разметке может законно парковаться кто угодно.
Но есть в этом вопросе одна правоприменительная тонкость. Одно дело, когда все происходит где-то в жилой зоне или на стоянке перед торговым центром. На подобных «прилегающих территориях» чаще всего имеет место самодеятельность местной управляющей организации или владельцев паркинга. Закон обязывает их выделить не менее 10% стояночных мест под инвалидный транспорт. Вот они и обосабляют их белой краской как бог на душу положит. И установкой соответствующих знаков в подобных случаях никто не занимается, поскольку по факту все просто «отрабатывают номер».
Если же мы говорим о парковке на обычной улице населенного пункта, то возможны два объяснения. Первый: инвалидную стоянку в условной зоне аннулировали местные власти, и ГИБДД об этом знает. Всего-навсего разметку забыли стереть. В этом случае ставить машину может всякий. Но гораздо вероятнее иной расклад: место продолжает официально считаться «особым» — просто оповещающий об этом дорожный знак по каким-то причинам пропал. Сломался или находится в процессе замены на новый, например. В таком случае водителю могут грозить и штраф, и эвакуация. Да, потом (возможно) удастся опротестовать эти санкции в суде, доказав факт отсуствия знака. Но шансы на такой успех отнюдь не стопроцентные.
Поэтому, обнаружив «инвалидную» разметку на уличной парковке, лучше не рисковать, а поискать стоянку в каком-нибудь другом месте. Даже если вы уверены, что знака поблизости нет.