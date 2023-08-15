Как дворы без машин портят москвичей

В покой жителей ЖК бесцеремонно вторглись зеленые эвакуаторы «Московского паркинга», а двор украсили запрещающие стоянку и остановку знаки 3.27. И это при том, что земля, на которой их воткнули, еще официально не передана городу

- Я собственник жилья в этом новом комплексе, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Татьяна Н. — Застройщик ПАО «ГК ПИК» изначально предусмотрел здесь 1325 парковочных мест, включая подземные, на более чем 4500 квартир, чего категорически автомобилистам дома недостаточно. В итоге собственники испытывают огромные сложности с поиском парковок ежедневно, в любое время суток…

А теперь во двор Татьяны пришла новая беда — уже пятые сутки подряд сюда приезжают эвакуаторы и увозят машины — буквально каждую вторую, а люди вынуждены платить по несколько штрафов подряд.

- Нам приходится ночевать в своих авто, так как других вариантов спасти ТС от «зеленых крокодилов» у многих попросту нет. И поблизости машину тоже оставить негде, — рассказывает Татьяна. — При этом на территории ЖК достаточно земли, которая пока не используется, так как запланирована под будущую застройку, но под парковку людям ее не отдают…

Отчаявшиеся добиться возвращения возможности нормально парковаться в своем дворе, граждане написали обращения во все мыслимые инстанции, но пока ответов от властей не последовало. Да и может ли на ситуацию с парковкой в ЖК повлиять, например, столичный ЦОДД, если земля, на которой стоит здание, принадлежит собственнику?