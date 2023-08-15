Как дворы без машин портят москвичей

В покой жителей ЖК бесцеремонно вторглись зеленые эвакуаторы «Московского паркинга», а двор украсили запрещающие стоянку и остановку знаки 3.27. И это при том, что земля, на которой их воткнули, еще официально не передана городу
- Я собственник жилья в этом новом комплексе, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Татьяна Н. — Застройщик ПАО «ГК ПИК» изначально предусмотрел здесь 1325 парковочных мест, включая подземные, на более чем 4500 квартир, чего категорически автомобилистам дома недостаточно. В итоге собственники испытывают огромные сложности с поиском парковок ежедневно, в любое время суток…
А теперь во двор Татьяны пришла новая беда — уже пятые сутки подряд сюда приезжают эвакуаторы и увозят машины — буквально каждую вторую, а люди вынуждены платить по несколько штрафов подряд.
- Нам приходится ночевать в своих авто, так как других вариантов спасти ТС от «зеленых крокодилов» у многих попросту нет. И поблизости машину тоже оставить негде, — рассказывает Татьяна. — При этом на территории ЖК достаточно земли, которая пока не используется, так как запланирована под будущую застройку, но под парковку людям ее не отдают…
Отчаявшиеся добиться возвращения возможности нормально парковаться в своем дворе, граждане написали обращения во все мыслимые инстанции, но пока ответов от властей не последовало. Да и может ли на ситуацию с парковкой в ЖК повлиять, например, столичный ЦОДД, если земля, на которой стоит здание, принадлежит собственнику?
- За организацию парковки возле жилого дома всегда отвечает собственник земли, подтвердил порталу «АвтоВзгляд» один из анонимных экспертов. — Это может быть либо ТСЖ, если оно образовано, либо, если его нет, местная управа. В этом случае спрашивать за неудобство логично с нее. Хотя принимать такие решения, по идее, чиновники должны на основании общего собрания собственников, после чего уже разрабатывать проект новой организации движения, в рамках которого будет прописано, где ставятся знаки, в том числе запрещающие. И только после этого можно начинать штрафовать за их нарушение.
С другой стороны, отмечает эксперт, в городе сейчас есть практика, когда решение об организации движения во дворе иногда может приниматься на основании писем отдельных граждан, которые очень попросили «двор без машин». Что не снимает с управы (если земля в городской собственности) обязательства провести общее собрание собственников и убедиться, что к такой новации готовы все или большая часть жителей дома.
- Сейчас жителям правильнее обратиться в свою управу с вопросом: на основании чего принято решение о сокращении парковок во дворе, попросить показать им проект. А затем, собрав общее собрание, попытаться его обсудить и найти свое решение того, как должно быть организовано движение. Важно, чтобы был протокол общего собрания собственников, где будет прописаны основные тезисы, чего хотят жители. Проведено голосование о том, что жители поддерживают сохранение максимального числа парковочных мест во дворе или организацию движения в таком-то формате. Этот документ уже является правовым основанием для того, чтобы управа внесла изменения проект. В любом случае здесь нужна самоорганизация жителей, их инициатива, подчеркивает эксперт, так как иначе этот вопрос не решить…
Вот так вот люди жили — не тужили, а теперь сколько месяцев уйдет на то, чтобы расхлебать эту историю — страшно представить. Просто подумайте: люди в 2023 году, в Москве, вынуждены ночевать в машинах, чтобы оборонять их от эвакуаторов и конских штрафов «Моспаркинга». Дожили. Просто не верится в сюрреализм происходящего. И да, не берите новостройки в концепции «дворы без машин» — это в очередной раз подтверждает данная история. Хотя других у нас уже практически нет.