Самые опасные места для крепления гаджетов в машине

Изменения ПДД в отношении автомобильных гаджетов потребовались для улучшения безопасности. Популярные штанги с консолями на шарнирах загораживают обзор на дорогу и нередко провоцируют ДТП, падая из-за тряски и пугая водителей. Особенно опасно, когда подобная неприятность возникает в комплексе с другими дорожными неожиданностями.

Медвежья услуга

К примеру, водитель резко тормозит перед подрезающей машиной, отворачивает в сторону, колеса попадают в ямки, а из-за вибраций со стекла обрушивается держатель с телефоном и сминает стакан с горячим кофе. В итоге, водитель на секунду-другую теряет адекватность.

Кроме того, сами гаджеты часто отвлекают человека за рулем. Все мы помним, насколько сильно в такси раздражает картина, когда харизматичный шофер пытается одновременно «хасанить», балагурить и копаться в меню телефонного навигатора. Таким образом мой приятель как-то раз проворонил поворот. Философствование на тему «обреченности империй» с одновременной перенастройкой гаджета закончилось заносом на скользкой дороге и вылетом на обочину. В общем, чем меньше человек отвлекается на электронные раздражители — тем лучше.