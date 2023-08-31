Самые опасные места для крепления гаджетов в машине

Изменения ПДД в отношении автомобильных гаджетов потребовались для улучшения безопасности. Популярные штанги с консолями на шарнирах загораживают обзор на дорогу и нередко провоцируют ДТП, падая из-за тряски и пугая водителей. Особенно опасно, когда подобная неприятность возникает в комплексе с другими дорожными неожиданностями.
Медвежья услуга
К примеру, водитель резко тормозит перед подрезающей машиной, отворачивает в сторону, колеса попадают в ямки, а из-за вибраций со стекла обрушивается держатель с телефоном и сминает стакан с горячим кофе. В итоге, водитель на секунду-другую теряет адекватность.
Кроме того, сами гаджеты часто отвлекают человека за рулем. Все мы помним, насколько сильно в такси раздражает картина, когда харизматичный шофер пытается одновременно «хасанить», балагурить и копаться в меню телефонного навигатора. Таким образом мой приятель как-то раз проворонил поворот. Философствование на тему «обреченности империй» с одновременной перенастройкой гаджета закончилось заносом на скользкой дороге и вылетом на обочину. В общем, чем меньше человек отвлекается на электронные раздражители — тем лучше.
Всадник без головы
После вступления в силу поправок в ПДД, гаджеты нельзя размещать на ветровом стекле в местах, где они перекрывают вид на дорогу. Обычно это зоны работы щеток стеклоочистителей. А вне секторов очистки видеорегистраторы крепить бесполезно, потому как они не смогут снимать через грязное стекло.
Правила не запрещают устанавливать навигаторы и прочие гаджеты на руле или на торпедо, если не перекрывается вид на дорогу. Но там еще опаснее из-за спрятанных airbag. Один находится в основании рулевого колеса, другой — над бардачком. Две дополнительных шторки могут стоять в стойках и еще одна под рулевой колонкой.
Если прикрепить фиксатор для смартфона в самом удобном месте, а именно на рулевом колесе, то при срабатывании подушки есть риск остаться без головы. Аэрбег — это фактически ружье, стреляющее пиропатроном в лицо водителя и надувающее спасательный баллон. Энергия раскрытия подушки многократно сильнее удара профессионального боксера-тяжеловеса.
И людей спасает то, что подушка надувается до контакта с головой человека за пару мгновений, пока водителя удерживает ремень. Однако бывали случаи, когда непристегнутым водителям и пассажирам подушки ломали шеи. В общем, гаджет на айрбеге превращается в снаряд, который при раскрытии подушки прилетит в голову с непредсказуемыми последствиями.
Убрать лишнее
Законом не запрещено устанавливать навигатор рядом с передней левой стойкой. Но тогда он попадает в зону действия надувной шторки. Если ее нет, то при аварии гаджет все равно представляет опасность, так как обычно отлетает вперед, рикошетит от стекла и направляется в лицо «рудевого» или пассажиров. Поэтому производители указывают в инструкциях, что дополнительное оборудование не должно находиться на передней панели автомобиля.
За зеркалом
В общем, размещение гаджетов в салоне — та еще задача. Вполне законным местом для регистратора остается область за внутрисалонным зеркалом. Она очищается «дворниками», и не мешает водителю смотреть на дорогу. А при ДТП видеорегистратор обычно улетает вниз, за сектор срабатывания пассажирской подушки.
Навигатор или смартфон лучше крепить на центральной консоли таким образом, чтобы они находились ниже торпедо. Некоторые даже приматывают его резинками для волос к дефлекторам, что очень удобно. Экран смартфона хорошо просматривается, а сам гаджет не перекрывает вид на дорогу и охлаждается потоками воздуха. Ну а при ДТП такое крепление заметно безопаснее присосок, потому как силы инерции не срывают его с места.