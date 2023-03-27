Почему салонное зеркало автомобиля должно быть умным, и как этого добиться

Многих автомобилистов в свое время разочаровали дешевые и не особо надежные китайские видеорегистраторы-зеркала, массово продававшиеся в российских автомагазинах лет 10 назад. Но сейчас создатели таких устройств научились делать их настолько хорошо, что видеорегистратор на лобовом стекле рискует скоро превратиться атавизм.
Со стороны регистратор-зеркало менее заметен, в отличие от регистраторов на стекле. А на объектив, выглядывающий из-за краешка салонного зеркала, никто внимания не обращает. Это обстоятельство избавляет от необходимости снимать видеорегистратор каждый раз, когда машина остается на парковке и сводит почти на нет вероятность того, что какой-нибудь нехороший человек вломится в авто.
Корпус аппарата выполнен из металла. Берешь в руки и сразу чувствуешь: вещь! Свалиться со штатного зеркала ему будет сложно, поскольку крепится регик к «носителю» двумя прочными эластичными резиновыми бандажами, а не пластиковыми зажимами. Резинки считаются более надежными, и вероятность того, что гаджет упадет практически нулевая. К тому же в комплекте поставки видеорегистратора припасена еще одна пара — на всякий случай.
Девайс этот не только «пишет» происходящее перед капотом авто, но и фиксирует события за его кормой — с помощью дополнительной камеры. Подключение и настройка нашего «умного зеркала» — дело несложное. Провод от прикуривателя автомобиля соединяется с девайсом через разъем USB Type C, расположенный на верхней части устройства. Рядом вход разъема провода для подключения Full HD камеры заднего вида, которая на липучке намертво крепится к заднему стеклу машины. Кнопки управления и настройки расположены в нижней части прибора. Меню на 5-дюймовом цветном мониторе поделено на три раздела. Показалась полезной функция отключения монитора. Ведь он занимает существенную часть отражающей поверхности, поэтому возможность отключения «телевизора в зеркале» позволяет водителю не отвлекаться и использовать зеркало по назначению.
Коснувшись темы обзора пространства за кормой, нельзя не упомянуть об очень важной функции задней камеры NAVITEL MR255 NV. Если вывести поступающий с нее видеосигнал на экран устройства, становится гораздо проще двигаться назад, а если подключить ее к лампе заднего хода автомобиля, то переключение будет происходить автоматически. На это хочу обратить особое внимание владельцев машин, штатно не укомплектованных видеокамерами заднего хода.
Качество видеозаписи сопоставимо с уровнем, который демонстрируют в этой дисциплине очень приличные смартфоны, причем как днем, так и ночью. Картинка четкая, номера автомобилей, попавших камеры устройства, читаются хорошо. В случае дорожного инцидента по видеозаписи можно будет однозначно потом выяснить, как развивались события. Для записи можно использовать карты памяти до 256 Гб, в комплекте карты нет. Кстати, на сайте производителя есть список протестированных с его видеорегистраторами карт памяти.
Есть фирменная программа Navitel DVR Player для просмотра и обработки видео на компьютере с ОС Windows. Можно отсматривать на «компе» снятые видео, вырезать нужные фрагменты, сохранять и конвертировать ролики в самые разные форматы. При необходимости можно отдельно сохранять нужный стоп-кадр. С помощью интерфейса Navitel DVR Player можно даже «проигрывать» поездки.
В общем, видеорегистратор NAVITEL MR255 NV оказался очень приятным «в общении» аппаратом. А с учетом его цены около 4500 рублей в рознице — интересным еще и с практической точки зрения.
Для девайса с двумя камерами это неплохо.