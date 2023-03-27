Почему салонное зеркало автомобиля должно быть умным, и как этого добиться

Многих автомобилистов в свое время разочаровали дешевые и не особо надежные китайские видеорегистраторы-зеркала, массово продававшиеся в российских автомагазинах лет 10 назад. Но сейчас создатели таких устройств научились делать их настолько хорошо, что видеорегистратор на лобовом стекле рискует скоро превратиться атавизм.

Со стороны регистратор-зеркало менее заметен, в отличие от регистраторов на стекле. А на объектив, выглядывающий из-за краешка салонного зеркала, никто внимания не обращает. Это обстоятельство избавляет от необходимости снимать видеорегистратор каждый раз, когда машина остается на парковке и сводит почти на нет вероятность того, что какой-нибудь нехороший человек вломится в авто.