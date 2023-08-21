За какие неисправности машины ГИБДД начнет кошмарить водителей в сентябре 2023

С 1 сентября 2023 года в российские автомобилисты начнут жить с новым «Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Помимо прочих, теперь в нем присутствует запрет эксплуатации ТС с шипованной резиной в летние месяцы и с летними колесами — в зимние. Кроме того, с сентября будет нельзя ездить со сломанным или неустойчиво работающим звуковым сигналом.
Если машина оснащена газобаллонным оборудованием — хоть метановым, хоть пропан-бутановым — на ее кузове должен быть нанесен соответствующий знак. Он выглядит как зеленый ромб в белой рамке с аббревиатурой СНГ или КПГ в центре.
В Перечне отдельно указано, что автомобиль не имеет права двигаться с неработающей ABS. Если на «приборке» горит такой сигнал — все, "стоп машина'! Любопытно, что теперь в документе прописаны еще и проблемы с подвеской и трансмиссией, исключающие эксплуатацию без проведения ремонта. Не вполне ясно как, например, сотрудник ГИБДД на дороге сможет их обнаружить, но — тем не менее…
Отдельно упомянут запрет на оборудование автомобиля нештатными решетками-«кенгурятниками». Кроме того, новый порядок не разрешает устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Если следовать букве документа, то даже автомобильный видеорегистратор с 1 сентября 2023 года окажется под запретом. Его наличие на лобовом стекле станет для сотрудника ГИБДД основанием выписать водителю 500-рублевый штраф по ст. 12.5 КоАП за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена».
Пикантная подробность в том, что в последнее время во многих регионах России сотрудники ДПС вместе с постановлением по этой статья оформляют на водителя еще и официальное требование устранить выявленную неисправность. Если с такой бумагой сесть за руль автомобиля и тронуться с места, можешь оказаться в суде — уже по ст. 19.3 КоАП за невыполнение законного требования сотрудника. В ней предусмотрена санкция до 15 суток ареста.
Единственный выход в таком случае — вызвать эвакуатор и увезти на нем машину с глаз полицейских. Таким образом, уже с 1 сентября можно ожидать появления в соцсетях душераздирающих рассказов о том, как водителю пришлось искать спецтранспорт для личного авто из-за неправильно работающего клаксона, отсутствующей наклейки об установленном газобаллонном оборудовании или отказывающегося отклеиваться от лобового стекла в присутствии сотрудника ГИБДД кронштейна видеорегистратора.