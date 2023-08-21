За какие неисправности машины ГИБДД начнет кошмарить водителей в сентябре 2023

С 1 сентября 2023 года в российские автомобилисты начнут жить с новым «Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Помимо прочих, теперь в нем присутствует запрет эксплуатации ТС с шипованной резиной в летние месяцы и с летними колесами — в зимние. Кроме того, с сентября будет нельзя ездить со сломанным или неустойчиво работающим звуковым сигналом.

Если машина оснащена газобаллонным оборудованием — хоть метановым, хоть пропан-бутановым — на ее кузове должен быть нанесен соответствующий знак. Он выглядит как зеленый ромб в белой рамке с аббревиатурой СНГ или КПГ в центре.

В Перечне отдельно указано, что автомобиль не имеет права двигаться с неработающей ABS. Если на «приборке» горит такой сигнал — все, "стоп машина'! Любопытно, что теперь в документе прописаны еще и проблемы с подвеской и трансмиссией, исключающие эксплуатацию без проведения ремонта. Не вполне ясно как, например, сотрудник ГИБДД на дороге сможет их обнаружить, но — тем не менее…

Отдельно упомянут запрет на оборудование автомобиля нештатными решетками-«кенгурятниками». Кроме того, новый порядок не разрешает устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.