Последнее предупреждение Верховного Суда генералу ГИБДД Черникову: не трогайте пьяных водителей

На этот раз правды пришлось добиваться жителю города Пенза. Его угораздило оказаться за рулем своей припаркованной LADA Vesta на одной из улиц подмосковного Чехова. В этот момент на его жизненном пути возник экипаж сотрудников местной ГИБДД. Полицейские заподозрили, что автовладелец пьян.
Тот этого факта и не отрицал, поскольку был уверен в своей чистоте перед законом: его ТС стояло на месте, двигатель не работал. Столь незначительная деталь не смутила служивых и в отношении гражданина был составлен протокол по факту нетрезвого вождения. Далее состоялся суд, оштрафовавший бедолагу на 30 000 рублей и лишивший его «прав» на один год и 10 месяцев. Лишенец не согласился с несправедливым решением и в конце концов дошел со своей жалобой до Верховного Суда.
Высшая судебная инстанция учла, что водителем может считаться лишь человек, управляющий транспортным средством. То есть он должен осуществлять целенаправленное воздействие на ТС, в результате которого машина перемещается в пространстве. Оставшийся без ВУ гражданин утверждал, что в указанное в протоколе время автомобилем он не управлял: машина была припаркована около жилых домов. Его слова подтвердил и свидетель, сообщивший суду, что LADA Vesta стояла у обочины с выключенным мотором.
Оказалось, что старший инспектор ГИБДД, составивший тот злополучный протокол, в своих показаниях мировому судье подтвердил: он не останавливал ТС гражданина, а просто «выявил его припаркованный автомобиль по маршруту патрулирования». И несмотря на это мировой судья все равно лишил водителя «прав»!
Рассмотрев обстоятельства дела, ВС решил, что в данном случае невозможно однозначно говорить об управлении гражданином автомобилем. Поэтому квалификация его действий по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, предусматривающей ответственность за управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, является неправомерной. В связи с чем ВС отменил решения нижестоящих судов, вернув «корочки» автомобилисту и аннулировав 30-тысячный штраф.
Заметим, что противозаконность лишения ВУ автомобилистов, выпивающих в своих припаркованных машинах, на протяжении последних нескольких лет уже подтверждалась Верховным Судом. Но как показывает практика, эти решения продолжают оставаться пустым звуком как для мировых судей, так и для сотрудников ГИБДД.
Последние демонстрируют явную юридическую безграмотность и неуважение к закону, продолжая оформлять лишенческие протоколы в подобных ситуациях. Достаточно регулярное повторение таких случаев давно уже требует специального (для особо тугих сотрудников) разъяснения со стороны руководителя российской ГИБДД генерала Михаила Черникова. Очередное решение ВС «намекает», что рассылка ведомственного циркуляра на эту тему уже назрела и даже перезрела.