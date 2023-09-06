Последнее предупреждение Верховного Суда генералу ГИБДД Черникову: не трогайте пьяных водителей

На этот раз правды пришлось добиваться жителю города Пенза. Его угораздило оказаться за рулем своей припаркованной LADA Vesta на одной из улиц подмосковного Чехова. В этот момент на его жизненном пути возник экипаж сотрудников местной ГИБДД. Полицейские заподозрили, что автовладелец пьян.

Тот этого факта и не отрицал, поскольку был уверен в своей чистоте перед законом: его ТС стояло на месте, двигатель не работал. Столь незначительная деталь не смутила служивых и в отношении гражданина был составлен протокол по факту нетрезвого вождения. Далее состоялся суд, оштрафовавший бедолагу на 30 000 рублей и лишивший его «прав» на один год и 10 месяцев. Лишенец не согласился с несправедливым решением и в конце концов дошел со своей жалобой до Верховного Суда.

Высшая судебная инстанция учла, что водителем может считаться лишь человек, управляющий транспортным средством. То есть он должен осуществлять целенаправленное воздействие на ТС, в результате которого машина перемещается в пространстве. Оставшийся без ВУ гражданин утверждал, что в указанное в протоколе время автомобилем он не управлял: машина была припаркована около жилых домов. Его слова подтвердил и свидетель, сообщивший суду, что LADA Vesta стояла у обочины с выключенным мотором.