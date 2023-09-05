Последний отсчет: почему британские Challenger 2 начали гореть на Украине

До последнего времени Challenger 2 казался «неуловимым Джо» украинской армии. Около полутора десятков этих машин с большим шумом в СМИ были поставлены бандеровцам еще весной 2023-го. И до последнего времени где-то настолько незаметно «воевали», что не находилось ни одного фото или видеосвидетельства их пребывания даже вблизи зоны боевых действий.
Ни когда ВСУ начинали свой разрекламированный «контрнаступ» в начале лета, ни в ходе мощнейших боев в июле, ни в августе, когда на штурм ставших уже легендой руин деревушки Работино бросили самую-самую элиту из резервов украинской армии. Об этом более чем убедительно свидетельствовали распространявшиеся по телеграм-каналам военкоров фото-видео горящих остовов американских бронеавтомобилей Stryker.
Известно, что такая техника стоит на вооружении отборных бригад ВСУ. Вместе с Challenger 2. Британская «броня» до последнего времени умудрялась не «светиться» в СМИ в полыхающем виде. Похоже, что «сливы» в прессе о неофициальном требовании британцев к украинским военным всячески беречь от русских солдат их ненаглядные танчики оказались верны. Но теперь у незалежных военачальников явно не остается иных вариантов, кроме как задействовать на линии боевого соприкосновения и Challenger 2 тоже. Так что теперь редакторам официального сайта Минобороны Соединенного королевства придется срочно переписывать статью, посвященную Challenger 2.
Ведь в ней сказано, что «это основной боевой танк, предназначенный для уничтожения других танков. Он использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке и ни разу не понес потерь от рук противника». Да, до последнего времени Challenger 2 был подожжен лишь однажды — из пушки другого британского танка. Его экипаж умудрился принять машину коллег за иракский ДОТ и влепил ей в корму пару снарядов. А теперь кадры Challenger 2, превращенного безвестным российским артиллеристом, сапером или оператором ПТУР в полыхающий «мангал», обошли «весь телеграм».
Таким образом было наглядно доказано, что британский мастодонт (он на 1,5 метра длиннее и примерно на 25 см выше и шире российского Т−90) уничтожается ничуть не хуже немецких Leopard 2 или советских Т−64. Характерно, что последний в модернизированном украинским ВПК варианте, тоже «засветился» в ролике с горящим «британцем». В виде обугленного остова.
То есть в этом месте украинцы уже ходили в свой «контрнаступ», потеряли бронетехнику, а затем повторили попытку как минимум еще один раз, лишившись еще и Challenger 2. Ужасная мясорубка, в которую превратилось летнее контрнаступление ВСУ, продолжается. В ее чрево отправляются все новые доступные резервы в надежде пробить оборону россиян. А видео горящего Challenger 2 говорит нам, что этот поток вооруженного «мяса» и стали под «жовто-блакитным» флагами может скоро иссякнуть. Что не может не радовать!