Последний отсчет: почему британские Challenger 2 начали гореть на Украине

До последнего времени Challenger 2 казался «неуловимым Джо» украинской армии. Около полутора десятков этих машин с большим шумом в СМИ были поставлены бандеровцам еще весной 2023-го. И до последнего времени где-то настолько незаметно «воевали», что не находилось ни одного фото или видеосвидетельства их пребывания даже вблизи зоны боевых действий.

Ни когда ВСУ начинали свой разрекламированный «контрнаступ» в начале лета, ни в ходе мощнейших боев в июле, ни в августе, когда на штурм ставших уже легендой руин деревушки Работино бросили самую-самую элиту из резервов украинской армии. Об этом более чем убедительно свидетельствовали распространявшиеся по телеграм-каналам военкоров фото-видео горящих остовов американских бронеавтомобилей Stryker.

Известно, что такая техника стоит на вооружении отборных бригад ВСУ. Вместе с Challenger 2. Британская «броня» до последнего времени умудрялась не «светиться» в СМИ в полыхающем виде. Похоже, что «сливы» в прессе о неофициальном требовании британцев к украинским военным всячески беречь от русских солдат их ненаглядные танчики оказались верны. Но теперь у незалежных военачальников явно не остается иных вариантов, кроме как задействовать на линии боевого соприкосновения и Challenger 2 тоже. Так что теперь редакторам официального сайта Минобороны Соединенного королевства придется срочно переписывать статью, посвященную Challenger 2.