Что ищешь, профессор: почему перекупщики внимательно изучают ремень безопасности авто

Честно говоря, смотреть на работу профессионального перекупщика, оценщика или автоподборщика — одно удовольствие. Ударение на слово «профессионального»: эти парни действительно съели пуд соли на подержанных машинах, научились выявлять истинные причины продажи и знают, как дешево и сердито починить ту или иную неисправность. Да, истинную цену машины они тоже знают, но никогда вслух не скажут. А вот небольшими хитростями поделиться, если вежливо попросить, могут.

Любуясь однажды на процесс уличной диагностики, было отмечено повышенное внимание к ремням безопасности. Специалист их тщательно осмотрел, выкрутив до конца, потратив на этот не самый примечательный элемент авто немало времени. Благо, разговор складывался, и можно было задать пару вопросов: что ищешь, профессор? Оказалось, что тривиальный ремень безопасности способен немало поведать о судьбе подержанного ТС.

Первым делом, конечно, нужно осмотреть его на предмет чистоты: грязный ремень расскажет и о хозяине, и о его отношении к транспортному средству, а затертый — о реальной эксплуатации. Грязь — читай, не любили и особо не ухаживали, относились потребительски, так что ждать чудес не стоит. Денег особо не вкладывали, иначе нашли бы время заехать на мойку да отмыть ремень. Затертая лента — машина много проехала, причем не по трассе, а по городу. Разбитый и весь поцарапанный замок — о том же.