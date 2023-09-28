Зачем при проверке документов сотрудники ГИБДД часто заглядывают водителю через плечо

Происходит это следующим образом. Получив из рук автомобилиста документы, полицейский изучает их, стоя возле водительской двери. А затем делает шаг в сторону кормы легковушки и пригибается, заглядывая в ее салон через плечо шофера. Несколько необычное поведение. Хотя, на самом деле, вполне объяснимое.

Чтобы перестать удивляться достаточно вспомнить, что с 1 сентября текущего года вступила в силу новая редакция приложения к ПДД с «Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В этом документ добавили новые виды неполадок, с которыми на машине ездить нельзя. Обнаружив что-либо из этого списка, сотрудник ГИБДД должен запретить водителю трогаться с места и оформить на него 500-рублевый штраф. Странные на первый взгляд телодвижения работников ДПС при проверках документов напрямую связаны с новеллами в «Перечне».

Прежде всего скажем, что еще подходя к остановленному автомобилю, офицер может обратить внимание на положение его передних колес. Если они «смотрят» четко прямо, он имеет возможность, заглянув в салон, узнать, как при этом расположена «баранка». Ее сильное отклонение от «нулевого» положения при «прямых колесах» — признак того, что, возможно, имеет место сильный люфт в рулевой колонке.