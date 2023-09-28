Зачем при проверке документов сотрудники ГИБДД часто заглядывают водителю через плечо

Происходит это следующим образом. Получив из рук автомобилиста документы, полицейский изучает их, стоя возле водительской двери. А затем делает шаг в сторону кормы легковушки и пригибается, заглядывая в ее салон через плечо шофера. Несколько необычное поведение. Хотя, на самом деле, вполне объяснимое.
Чтобы перестать удивляться достаточно вспомнить, что с 1 сентября текущего года вступила в силу новая редакция приложения к ПДД с «Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В этом документ добавили новые виды неполадок, с которыми на машине ездить нельзя. Обнаружив что-либо из этого списка, сотрудник ГИБДД должен запретить водителю трогаться с места и оформить на него 500-рублевый штраф. Странные на первый взгляд телодвижения работников ДПС при проверках документов напрямую связаны с новеллами в «Перечне».
Прежде всего скажем, что еще подходя к остановленному автомобилю, офицер может обратить внимание на положение его передних колес. Если они «смотрят» четко прямо, он имеет возможность, заглянув в салон, узнать, как при этом расположена «баранка». Ее сильное отклонение от «нулевого» положения при «прямых колесах» — признак того, что, возможно, имеет место сильный люфт в рулевой колонке.
Для полицейского это повод, убедившись в правильности своего умозаключения, запретить автовладельцу эксплуатацию его ТС до устранения выявленной неисправности.
Точно также, с позиции «через плечо водителя», гаишник может легко проконтролировать еще один параметр автомобиля, от которого зависит возможность его дальнейшего движения — работоспособность антиблокировочной системы тормозов. Когда на приборной панели машины горит значок, сообщающий о проблемах с ABS, ехать на ней запрещают ПДД.
Третий «звоночек», который интересует пригнувшегося ДПСника — обзорность с места водителя. Речь в данном случае идет не о степени тонировки лобового стекла, а о наличии на нем каких-либо предметов, ограничивающих поле зрения драйвера. ГУ ОБДД МВД РФ в начале сентября 2023-го выпустило специальное разъяснение о том, что видеорегистраторами и транспондерами для проезда по платным дорогам, установленными на «лобовухе», обновленный «Перечень» пользоваться не запрещает. Но гаджет не должен мешать рулевому. Контролировать этот момент и должны сотрудники ДПС.