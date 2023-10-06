Какие правила проверки автовладельцев сотрудники ГИБДД нарушают с особым цинизмом

В конце минувшего лета интернет-специалисты и СМИ как с цепи сорвались, пугая водителей перспективами вступления в силу якобы запрета на езду с установленным в салоне авто видеорегистратором. Мол, осенью вступят в силу поправки к ПДД на эту тему, и дорожная полиция начнет массово «прессовать» автомобилистов. Нездоровый «хайп» был словлен, но что же на самом деле произошло на дорогах после 1 сентября 2023-го?

Именно тогда вступила в силу новая редакция Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, что напрягло многих из нас, но для миллионов российских водителей ничего, на самом деле, не изменившая. Хотя список «запретных» поломок на бумаге вырос. Во многом — из-за того, что ДПСники, по сути, нарушают порядок действий при остановке автомобиля.

Убедиться в этом проще простого. Пожалуй, любой житель большого города неоднократно замечал, что с весны и до самых осенних заморозков на улицах часто встречаются автомобили, как ни в чем ни бывало грохочущие шипованной зимней резиной по раскаленному летним солнцем асфальту. Начиная с сентября 2023-го это вроде как запрещено новым Перечнем: езда на «шиповке» летом фактически приравнена по степени «криминала» к оклейке тонировочной пленкой передних стекол автомобиля. И что мы видим? При остановке для проверки документов таких легковушек сотрудники ГИБДД вообще не смотрят на тип и состояние резины.