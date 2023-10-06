Какие правила проверки автовладельцев сотрудники ГИБДД нарушают с особым цинизмом

В конце минувшего лета интернет-специалисты и СМИ как с цепи сорвались, пугая водителей перспективами вступления в силу якобы запрета на езду с установленным в салоне авто видеорегистратором. Мол, осенью вступят в силу поправки к ПДД на эту тему, и дорожная полиция начнет массово «прессовать» автомобилистов. Нездоровый «хайп» был словлен, но что же на самом деле произошло на дорогах после 1 сентября 2023-го?
Именно тогда вступила в силу новая редакция Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, что напрягло многих из нас, но для миллионов российских водителей ничего, на самом деле, не изменившая. Хотя список «запретных» поломок на бумаге вырос. Во многом — из-за того, что ДПСники, по сути, нарушают порядок действий при остановке автомобиля.
Убедиться в этом проще простого. Пожалуй, любой житель большого города неоднократно замечал, что с весны и до самых осенних заморозков на улицах часто встречаются автомобили, как ни в чем ни бывало грохочущие шипованной зимней резиной по раскаленному летним солнцем асфальту. Начиная с сентября 2023-го это вроде как запрещено новым Перечнем: езда на «шиповке» летом фактически приравнена по степени «криминала» к оклейке тонировочной пленкой передних стекол автомобиля. И что мы видим? При остановке для проверки документов таких легковушек сотрудники ГИБДД вообще не смотрят на тип и состояние резины.
Все их внимание обращено на документы, переданные водителем, и на его поведение: не пьян ли драйвер? Впрочем, в этом нет ничего нового. Ведь и ранее полицейские повально игнорировали свои обязанности следить за состоянием покрышек ТС. Опыт множества автовладельцев доказывает, что можно как зимой, так и летом разъезжать чуть ли не на «сликах» с практически напрочь стертым протектором. И тебе ни один дорожный патрульный слова дурного не скажет.
С сентября также запретили ездить со сломанной антиблокировочной системой. О такой проблеме обычно сообщает соответствующий сигнал, загорающийся на приборной панели. Думаете, что сотрудники ГИБДД начали засовывать головы в салоны остановленных авто для контроля этой «лампочки»? Разумеется — нет!
Примерно также (то есть индифферентно) они чаще всего относятся и к светодиодным лампам, установленным в «галогенных» фарах. Да и к хозяину машины с мощно затонированными передними боковыми стеклами, остановленной в ночное время, тоже, скорее всего, вопросов не возникнет: кому охота затевать проверку светопропускания, которая в темное время суток может вообще ничего не показать?
Это, конечно, цинично. Но зато верно отражает реальные приоритеты: пьяный за рулем или угонщик — куда опаснее для окружающих чем шипованная резина, разрушающая асфальт летом!