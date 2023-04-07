Ремень раздора: как получить два законных штрафа за одно нарушение ПДД

Судите сами: за езду без ремня безопасности на автомобиле, который этим самым ремнем оснащен с завода, следует штраф в размере 1000 рублей, согласно статье 12.6 КоАП. Один палец загибаем. Водитель пытается оправдаться и говорит, что ремень «сдался» в пути, и он как раз едет в сервис. Каков хитрец! Однако в России существует перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Угадаете, какая из них «прописалась» в пункте 7.10? Правильно — ремня безопасности. То есть водитель сам в присутствии должностного лица, находящегося на службе, признается в нарушении статьи 12.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Загибаем второй палец.

Кстати, в том самом перечне черным по белому написано, что неисправный или надорванный ремень — это нарушение. Растрепанный, грязный, не заматывающийся обратно или поцарапанный — нет. А вот если «язычок» не вставляется в замок, как это периодически случается в отечественных авто и «уставших» иномарках — это то самое, 500 рублей и предписание срочно устранить проблему.

Вывода стоит сделать два: обманывать нехорошо и дорого, а ремень всегда должен быть пристегнут.