Сделают виноватым: почему после ДТП надо обязательно выставлять аварийный знак

Авария, ставшая камнем преткновения, произошло 2 марта 2021 года. Из судебных материалов следует, что в темное время суток водитель тягача с самосвальным полуприцепом Mercedes-Benz Ахог по фамилии Арутюнян А. П. не справился с управлением на одной из трас Подмосковья и наехал на тросовое ограждение. Машина опрокинулась, груз (щебень) вывалился на дорогу. Водитель не пострадал и выбрался из кабины самостоятельно. Но через некоторое время в перевернутый грузовик врезался Ford Mondeo под управлением Алексея Гульбасова. Да так мощно, что, как выяснилось позднее, чинить его оказалось экономически нецелесообразно.
При этом водитель легковушки и ее пассажиры, к счастью, отделались незначительными травмами. Страховки у шофера комтранса не оказалось и владелец Mondeo обратился в суд с требованием к компании-владельцу тягача и прицепа, некому ООО «ТД Альта», возместить материальный ущерб. В иске говорлось о 606 444 рублях за «тотал» легковушки и о 11 000 рублей за ее эвакуацию. Размер компенсации морального вреда — 100 000 рублей.
Дело рассматривалось 14 июня 2022 года в Таганском райсуде Москвы и окончилось отказом в иске. Судья сослался на то, что водитель легкового автомобиля сам виноват в аварии, поскольку нарушил пункт 10.1 ПДД, требующий вести авто со скоростью, обеспечивающей возможность остановить машину или объехать обнаруженное на пути препятствие.
И как это часто бывает, первая инстанция не приняла во внимание данные автотехнической экспертизы, предоставленные истцом. Ее материалы подтверждали отсутствие у водителя Ford технической возможности остановится и предотвратить столкновение. Все апелляционные инстанции поддержали отказ в иске.
Однако коллегия по гражданским делам Верховного Суда не согласилась с их решениями. По ее мнению, нижестоящие суды не учли, что водитель перевернувшегося грузовика проигнорировал требование ПДД — не выставил знак аварийной остановки после перевертывания тягача. Кроме того суды не соизволили назначить собственную автотехническую экспертизу, которая могла бы достоверно прояснить вопрос физической возможности истца избежать столкновения с грузовиком.
Напомним, что вне населенных пунктов этот знак водитель, попавший в ДТП, обязан установить на расстоянии не менее 30 метров от места аварии. То есть, если бы водитель тягача выполнил требования Правил, у шофера Ford Mondeo были бы все шансы вовремя затормозить.
В итоге ВС отправил на новое рассмотрение иск Гульбасова к владельцам щебневоза. Практика аналогичных случаев показывает, что водителя Арутюняна А. П. теперь, скорее всего, признают виновным еще и в столкновении с Ford Mondeo — «спасибо» не установленному вовремя «красному треугольнику».