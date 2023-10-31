Сделают виноватым: почему после ДТП надо обязательно выставлять аварийный знак

Авария, ставшая камнем преткновения, произошло 2 марта 2021 года. Из судебных материалов следует, что в темное время суток водитель тягача с самосвальным полуприцепом Mercedes-Benz Ахог по фамилии Арутюнян А. П. не справился с управлением на одной из трас Подмосковья и наехал на тросовое ограждение. Машина опрокинулась, груз (щебень) вывалился на дорогу. Водитель не пострадал и выбрался из кабины самостоятельно. Но через некоторое время в перевернутый грузовик врезался Ford Mondeo под управлением Алексея Гульбасова. Да так мощно, что, как выяснилось позднее, чинить его оказалось экономически нецелесообразно.

При этом водитель легковушки и ее пассажиры, к счастью, отделались незначительными травмами. Страховки у шофера комтранса не оказалось и владелец Mondeo обратился в суд с требованием к компании-владельцу тягача и прицепа, некому ООО «ТД Альта», возместить материальный ущерб. В иске говорлось о 606 444 рублях за «тотал» легковушки и о 11 000 рублей за ее эвакуацию. Размер компенсации морального вреда — 100 000 рублей.

Дело рассматривалось 14 июня 2022 года в Таганском райсуде Москвы и окончилось отказом в иске. Судья сослался на то, что водитель легкового автомобиля сам виноват в аварии, поскольку нарушил пункт 10.1 ПДД, требующий вести авто со скоростью, обеспечивающей возможность остановить машину или объехать обнаруженное на пути препятствие.