Верховный Суд запретил устанавливать шторки и сеточки на окнах машин

В Верховный Суд поступила жалоба от автомобилиста Сергея Федулова. Гражданин решил пойти на принцип и добиться отмены минимального на сегодняшний день штрафа размером в 500 рублей. Он схлопотал его еще летом 2022 года. Вечером 23 июня на Октябрьской улице городка Котельниково, что в Волгоградской области, его Kia Rio был остановлен экипажем ДПС. Патрульных заинтересовали сеточки, установленные на передних боковых окнах авто. Г-н Федулов оснастил ими свое авто для защиты то ли от жаркого летнего солнца, то ли от нескромных взоров окружающих.
Подобная модернизация противоречит требованиям п. 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС. Он говорит о недопустимости установки дополнительных предметов и нанесения покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Собственно, именно эта норма обосновывает штрафы автовладельцам «за тонировку».
Сергей Федулов же был уверен, что раз сеточка не является тонировкой стекла, то и претензий со стороны правоохранителей к водителю быть не должно. Сотрудники ГИБДД считали иначе и оформили на него постановление о 500-рублевом штрафе по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Федулова такой поворот сюжета не устроил и он решил отменить наказание, последовательно отправляя ходатайства по соответствующим инстанциям — сначала в местную ГИБДД, а потом в суды.
По мере развития этого увлекательного процесса, автомобилист обнаружил допущенные в его отношении процессуальные нарушения. Что стало дополнительной «пищей» для апелляций. В конце концов в начале октября 2023-го дело попало в ВС. В своем решении по нему высшая судебная инстанция постановила, что водителя оштрафовали правильно. Поскольку установка сеточек, шторок и прочего на передних боковых окнах авто действительно ухудшает обзорность.
Федулов также просил отменить отказное решение областного суда Волгоградской области. Поскольку его не известили о заседании должным образом. На подобные аргументы жалобщиков у правоохранительной системы давно отработан безотказный прием защиты. В судебных делах всегда имеется подтверждение от «Почты России» о том, что гражданин сам не явился в отделение за уведомлением о заседании, которое было отправленно по его адресу прописки.
Учитывая изначально сутяжнический настрой любителя «сеточек на окнах», можно предположить, что он, скорее всего, специально не ходил на почту забирать уведомление о слушании дела, сочтя, что это поможет ему в его священной битве с 500-рублевым штрафом. Не помогло. Жалобу суд рассмотрел и отклонил в отсутствие водителя — административное право это разрешает. В итоге ВС оставил в силе наказание, подтвердив запрет на установку любого вида сеточк, шторок и прочего подобного на передние окна машин.