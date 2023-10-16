Верховный Суд запретил устанавливать шторки и сеточки на окнах машин

В Верховный Суд поступила жалоба от автомобилиста Сергея Федулова. Гражданин решил пойти на принцип и добиться отмены минимального на сегодняшний день штрафа размером в 500 рублей. Он схлопотал его еще летом 2022 года. Вечером 23 июня на Октябрьской улице городка Котельниково, что в Волгоградской области, его Kia Rio был остановлен экипажем ДПС. Патрульных заинтересовали сеточки, установленные на передних боковых окнах авто. Г-н Федулов оснастил ими свое авто для защиты то ли от жаркого летнего солнца, то ли от нескромных взоров окружающих.

Подобная модернизация противоречит требованиям п. 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС. Он говорит о недопустимости установки дополнительных предметов и нанесения покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Собственно, именно эта норма обосновывает штрафы автовладельцам «за тонировку».

Сергей Федулов же был уверен, что раз сеточка не является тонировкой стекла, то и претензий со стороны правоохранителей к водителю быть не должно. Сотрудники ГИБДД считали иначе и оформили на него постановление о 500-рублевом штрафе по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Федулова такой поворот сюжета не устроил и он решил отменить наказание, последовательно отправляя ходатайства по соответствующим инстанциям — сначала в местную ГИБДД, а потом в суды.