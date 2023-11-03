Плевать на доказательства: Верховный Суд наказал водителя за чужое нарушение ПДД

До высшей судебной инстанции добралась жалоба жителя Перми Сергея Калинина на несправедливый штраф, оформленный с помощью камеры автоматической фиксации. В конце 2020 года он сдал в аренду свою LADA Vesta другому гражданину — Красноборову С. В.

Примерно через месяц — 26 января 2021-го — последний, будучи за рулем этой машины, нарушил ПДД: остался стоять в заторе на перекрестке улиц Героев Хасана и Чкалова в Перми, когда ему загорелся красный сигнал светофора. Автомобиль засекла камера автоматической фиксациии уже на следующий день на хозяина ТС местная ГИБДД оформила штраф по ч. первой ст. 12.13 КоАП за выезд на занятый перекресток — на 1000 рублей.

Г-н Калинин, получив это «письмо счастья», решил, что не должен отвечать за грехи своего арендатора и пошел в суд. В первую инстанцию Калинин представил кучу доказательств того, что автомобиль в момент нарушения ПДД находился в распоряжении не у него, а у Красноборова: договор аренды, передаточный акт на машину, расписка о получении денег (арендного платежа) и полис ОСАГО, оформленный на Красноборова. Мало того, последний сам явился на заседание и подтвердил, что за рулем машины в момент нарушения был он, а не г-н Калинин.

Суд изучил представленные документы, выслушал показания и решил, что все это не исключает для хозяина машины возможности сесть за ее руль в период аренды. Вывод: в отмене штрафа отказать.