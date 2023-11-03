Плевать на доказательства: Верховный Суд наказал водителя за чужое нарушение ПДД

До высшей судебной инстанции добралась жалоба жителя Перми Сергея Калинина на несправедливый штраф, оформленный с помощью камеры автоматической фиксации. В конце 2020 года он сдал в аренду свою LADA Vesta другому гражданину — Красноборову С. В.
Примерно через месяц — 26 января 2021-го — последний, будучи за рулем этой машины, нарушил ПДД: остался стоять в заторе на перекрестке улиц Героев Хасана и Чкалова в Перми, когда ему загорелся красный сигнал светофора. Автомобиль засекла камера автоматической фиксациии уже на следующий день на хозяина ТС местная ГИБДД оформила штраф по ч. первой ст. 12.13 КоАП за выезд на занятый перекресток — на 1000 рублей.
Г-н Калинин, получив это «письмо счастья», решил, что не должен отвечать за грехи своего арендатора и пошел в суд. В первую инстанцию Калинин представил кучу доказательств того, что автомобиль в момент нарушения ПДД находился в распоряжении не у него, а у Красноборова: договор аренды, передаточный акт на машину, расписка о получении денег (арендного платежа) и полис ОСАГО, оформленный на Красноборова. Мало того, последний сам явился на заседание и подтвердил, что за рулем машины в момент нарушения был он, а не г-н Калинин.
Суд изучил представленные документы, выслушал показания и решил, что все это не исключает для хозяина машины возможности сесть за ее руль в период аренды. Вывод: в отмене штрафа отказать.
Калинин продолжил процесс обжалования несправедливого с его точки зрения наказания в вышестоящих судебных инстанциях. Все они поддержали вывод пермского райсуда и дело оказалось в Верховном Суде. Последний в своем решении выразил явное неудовольствие тем обстоятельством, что Калинин не стал связываться с обжалованием штрафа в пермской ГИБДД, а сразу отправился в суд.
Теоретически можно предположить, что жалобщик рассчитывал: процесс продлится дольше двух месяцев, которые закон отводит на вынесение решения по административным правонарушениям. То есть, когда райсуд «перевел бы стрелки» на арендатора Красноборова, платить штраф не пришлось вообще никому — по причине закрытия дела «по сроку давности». А при немедленном обращении в ГИБДД такой фокус не прошел бы.
Однако фактических подтверждений правильности таких предположений обнаружить никому не удалось. Несмотря на это, Верховный Суд оставил в силе штраф автовладельцу, зафиксировав в своем решении, что «представленные истцом документы не являются достаточными доказательствами, бесспорно подтверждающими нахождение ТС в момент фиксации административного правонарушения во владении и пользовании иного лица»!
Таким образом получается, что любой законопослушный автомобилист, получивший по какой-то причине ошибочный штраф с камеры ГИБДД, должен отвечать за чужое правонарушение без возможности обжаловать наказание в суде. Любой судья теперь сможет поступить как Верховный Суд: фото с камеры есть — значит ты виноват, и плевать на любые твои доводы, автовладелец, хоть в лепешку разбейся!