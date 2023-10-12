Верховный Суд отменил лишение «прав» и штраф за «обгон паровозиком»

Пункт 11.2 Правил дорожного движения утверждает, дословно: «водителю запрещается выполнять обгон если что транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия…». Эта фраза в понимании большинства сотрудников ГИБДД и судов, как правило означает одно: пока идущая впереди машина не завершит обгон, следующему за ней ТС соваться на «встречку» нельзя. То есть запрещен так называемый «обгон паровозиком», когда сразу несколько автомобилей обходят тихохода. Такая трактовка ПДД оборачивается лишением «прав» и большими штрафами для тысяч автомобилистов.
Под эту карательную «метлу» попал и водитель Андрей Попов. Около полудня 26 июля прошлого года на 196 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе на своей Hyundai Creta он «паровозиком» вышел на обгон тихохода в разрешенном месте. Этот маневр не укрылся от зоркого взора экипажа ДПС. В результате гражданин получил протокол по и получил по части 4 статьи 12.15 «выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения». По ней нарушителю грозит либо лишение «прав» на полгода, либо 5000 рублей штрафа. Дело рассматривалось по месту регистрации водителя — у мирового судьи судебного участка N 3 Саровского судебного района Нижегородской области 22 ноября 2022 года. И разумеется, Попова признали виновным.
Вышестоящие суды дружно поддержали «мирового». И только жалоба в Верховный Суд расставила по местам все правовые «точки над ё». В своем решении ВС сослался на суд сослался на пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП».
В соответствии с ним суд решил, что по ПДД «запрещается обгонять именно транспортное средство, которое двигается впереди. Речь идет только об одном транспортном средстве, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия, именно его и запрещается обгонять». То есть ВС четко разъяснил, что «обгон паровозиком» ПДД не нарушает, поскольку пункт 11.2 Правил запрещает обгонять обгоняющего, не более!
На основании этих выкладок ВС отменил решение мирового судьи в отношении Андрея Попова и закрыл его административное дело. Теперь осталось донести позицию Верховного Суда по делам об «обгоне паровозиком» не только до всех мировых судей, но и сотрудников ГИБДД на местах. С момента принятия в 2019-ом году постановления пленума ВС на эту тему прошло уже более четырех лет, а российский судейский корпус (как и дорожная полиция), похоже, о нем — ни сном, ни духом.