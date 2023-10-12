Верховный Суд отменил лишение «прав» и штраф за «обгон паровозиком»

Вышестоящие суды дружно поддержали «мирового». И только жалоба в Верховный Суд расставила по местам все правовые «точки над ё». В своем решении ВС сослался на суд сослался на пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП».

В соответствии с ним суд решил, что по ПДД «запрещается обгонять именно транспортное средство, которое двигается впереди. Речь идет только об одном транспортном средстве, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия, именно его и запрещается обгонять». То есть ВС четко разъяснил, что «обгон паровозиком» ПДД не нарушает, поскольку пункт 11.2 Правил запрещает обгонять обгоняющего, не более!

На основании этих выкладок ВС отменил решение мирового судьи в отношении Андрея Попова и закрыл его административное дело. Теперь осталось донести позицию Верховного Суда по делам об «обгоне паровозиком» не только до всех мировых судей, но и сотрудников ГИБДД на местах. С момента принятия в 2019-ом году постановления пленума ВС на эту тему прошло уже более четырех лет, а российский судейский корпус (как и дорожная полиция), похоже, о нем — ни сном, ни духом.