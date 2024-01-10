Нашли уязвимости: почему в России не получится штрафовать пешеходов по камерам

На днях СМИ и соцсети обратили внимание на признание начальника московской ГИБДД Александра Быкова о том, что в столице функционирует светофор с камерой автоматической фиксации, распознающей нарушения ПДД пешеходами.
Чтобы подобные устройства могли оформлять настоящие штрафы за подобные правонарушения, Быков призвал скорректировать КоАП и фактически заставить всех жителей России сдать свои биометрические данные госструктурам. Мол, без этого наказывать пеших нарушителей Правил ну никак нельзя.
Видимо, по этой причине — невозможности реализовать тотальную систему штрафов для пешеходов — новость эта прошла мимо фокуса внимания большинства сограждан. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», «автоматические» штрафы для «пешиков» — это не неопределенное будущее, а, считай, уже вполне реальное настоящее!
– Мало кто знает, но на железнодорожных станциях Московской области в 2023 году системно штрафовали пешеходов за нарушение правил перехода путей — на основе фиксаций камерами. В ручном режиме, распознавая личность по фото- и видеоматериалам и вызывая потом гражданина для составления протокола в отдел полиции. Занимаются этим сотрудники УВД на транспорте. Если верить данным Минтранса Подмосковья, за прошлый год штрафы оформили на несколько тысяч нарушителей. То есть уже сейчас, в принципе, есть возможность по точно такой же схеме штрафовать и пешеходов, нарушающих ПДД на дорогах. Для обеспечения массовости этого процесса следует лишь соответствующим образом скорректировать законодательство. Чтобы для оформления штрафа не требовалось вызывать в отделение полиции каждого нарушителя, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» эксперт в области средств автоматической фиксации Григорий Шухман.
Заметим, что для составления подобного штрафного постановления «в отделе», нарушитель обязательно должен признать свою вину. Так что сейчас: нет признания, нет и наказания для «автоматически зафиксированного» пешехода. Но никто не мешает законодателям в любой момент распространить правовой механизм автоматической фиксации нарушений водителями и на пеших участников дорожного движения!
Хотя, надо признать, далеко не все законотворцы в восторге даже от деятельности существующих камер ГИБДД. И на перспективу автоматической фиксации «пешеходных» нарушений смотрят настороженно.
– К камерам, штрафующим пешеходов, отношение неоднозначное. Во-первых, есть подозрение, что в этом деле повторится история с камерами автоматической фиксации нарушений ПДД водителями: все сведется к зарабатыванию денег на штрафах местными бюджетами и приближенными коммерсантами. Во-вторых, считаю, что борьбу за безопасность пешеходов надо начинать с другого конца: не со штрафов, а с создания соответствующей дорожной инфраструктуры. И в-третьих, замечу, что зная о камерах, нарушители начнут прятать лица — например, с помощью масок. А параллельно из-за неправильного распознавания будут приходить штрафы невиновным пешеходам, — прокомментировал идею порталу «АвтоВзгляд» глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Скепсис по отношению к идее автоматических камер ГИБДД для пеших нарушителей высказал и координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
– Рассмотрим эти «биометрические светофоры». Подобные технологии не обладают достаточной точностью и работают идеально только при определенных условиях: хорошая погода, хорошее освещение, правильный ракурс и т. д. В таких случаях процент ошибок минимален. Но, например, в ситуациях с близнецами, которые выглядят идентично, алгоритм может их воспринимать как одного человека даже в хорошую погоду. То же самое касается людей со схожими чертами лица. Кроме того, например, все курьеры-доставщики носят шарфы и кепки, особенно зимой, что уменьшает площадь для распознавания лица. Меду тем, именно они — заядлые нарушители. Алгоритм может не распознать таких людей вообще или делать ошибки, что гораздо страшнее. А ведь есть еще и плохая погода. А также плохая погода в темное время суток… В общем это пока не будет работать. Но в будущем все возможно, — заявил г-н Шкуматов порталу «АвтоВзгляд».
Таким образом можно предположить, что в обозримой перспективе «камерные» наказания для пешеходов-нарушителей все-таки появятся. Если власти используют опыт «железнодорожных» штрафов. Понятно, что на начальном этапе массового появления подобных рубежей контроля ждать не стоит. Но со временем их вполне может стать даже больше чем камер ГИБДД, следящих за автомобилистами.