Нашли уязвимости: почему в России не получится штрафовать пешеходов по камерам

На днях СМИ и соцсети обратили внимание на признание начальника московской ГИБДД Александра Быкова о том, что в столице функционирует светофор с камерой автоматической фиксации, распознающей нарушения ПДД пешеходами.

Чтобы подобные устройства могли оформлять настоящие штрафы за подобные правонарушения, Быков призвал скорректировать КоАП и фактически заставить всех жителей России сдать свои биометрические данные госструктурам. Мол, без этого наказывать пеших нарушителей Правил ну никак нельзя.

Видимо, по этой причине — невозможности реализовать тотальную систему штрафов для пешеходов — новость эта прошла мимо фокуса внимания большинства сограждан. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», «автоматические» штрафы для «пешиков» — это не неопределенное будущее, а, считай, уже вполне реальное настоящее!