Производители камер ГИБДД нашли новые аргументы за возвращение штрафов за «среднюю скорость»

Генерал справедливо напомнил, что еще в 2021 году Верховный суд прекратил эту порочную практику, постановив, что указывать местом нарушения участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение неправомерно. И эта коллизия не устранена до сих пор. Однако лоббисты сомнительной инициативы не успокаиваются, и чем закончится эта подковерная борьба за ужесточение Правил дорожного движения — еще неизвестно.
Так, за «среднюю скорость» активно голосует ассоциация производителей и операторов систем распознания и фотовидеофиксации «ОКО». Ее представители напомнили порталу «АвтоВзгляд», что «метод контроля средней скорости, который, применялся на российских дорогах с 2013 по 2020 год и доказал свою эффективность, позволяет не только фиксировать нарушения ПДД и бороться с очагами аварийности, но и гармонизирует поток, избавляет движение от резких остановок, вызванных торможением перед камерами, и столь же резких разгонов после».
Иными словами, уверены в ассоциации, инициатива Минтранса направлена именно на гармонизацию законодательства, а само понятие «средней скорости» регламентировано в соответствующем ГОСТ Р 57144 и в Постановлении Правительства РФ № 1847. При этом операторы камер ссылаются, в частности, на положительный опыт Подмосковья в деле использования подобного метода контроля за водителями.
Согласно официальной статистике, в Московской области по итогам 2020-го общее количество ДТП на участках, где он применялся, сократилось на 45% по сравнению с 2019 годом, количество погибших и пострадавших уменьшилось на 48%. Также в 2020 году на участках контроля средней скорости не произошло ни одного ДТП с наездом на пешеходов, тогда как в 2019 году они составляли 10% от общего количества аварий на этих участках.
И надо признать, что цифры приведены красивые. Однако напрямую ли общее снижение числа аварий в тот период связано со штрафами за среднюю скорость — большой вопрос. Тем не менее, у сторонников возвращения этого кнута для шоферской братии в рукаве имеется джокер: аварийность на российских дорогах в 2023 году прилично возросла, а вместе с ней — и число жертв ДТП. И необходимость срочных мер для исправления ситуации неоднократно обсуждалась и продолжает обсуждаться на самом высоком уровне.