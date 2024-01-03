Производители камер ГИБДД нашли новые аргументы за возвращение штрафов за «среднюю скорость»

Генерал справедливо напомнил, что еще в 2021 году Верховный суд прекратил эту порочную практику, постановив, что указывать местом нарушения участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение неправомерно. И эта коллизия не устранена до сих пор. Однако лоббисты сомнительной инициативы не успокаиваются, и чем закончится эта подковерная борьба за ужесточение Правил дорожного движения — еще неизвестно.

Так, за «среднюю скорость» активно голосует ассоциация производителей и операторов систем распознания и фотовидеофиксации «ОКО». Ее представители напомнили порталу «АвтоВзгляд», что «метод контроля средней скорости, который, применялся на российских дорогах с 2013 по 2020 год и доказал свою эффективность, позволяет не только фиксировать нарушения ПДД и бороться с очагами аварийности, но и гармонизирует поток, избавляет движение от резких остановок, вызванных торможением перед камерами, и столь же резких разгонов после».

Иными словами, уверены в ассоциации, инициатива Минтранса направлена именно на гармонизацию законодательства, а само понятие «средней скорости» регламентировано в соответствующем ГОСТ Р 57144 и в Постановлении Правительства РФ № 1847. При этом операторы камер ссылаются, в частности, на положительный опыт Подмосковья в деле использования подобного метода контроля за водителями.