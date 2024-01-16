Верховный Суд оштрафовал водителя за езду без номеров после покупки машины

То есть, 10-дневный срок, в пределах которого новоиспеченный владелец машины имеет право передвигаться на ней без номеров (до постановки на учет в ГИБДД), на момент остановки Булавцева стражами дорожного порядка еще не истек. Собственно, именно этим обстоятельством гражданин и мотивировал необходимость освободить его от оплаты штрафа. Он также указал в своей жалобе, что поставил таки авто на учет 16 декабря — на десятый день, отведенный ему законом.

И все бы ничего. Но на беду Булавцева к делу оказался приобщен материал о другом нарушении им ПДД — от 29 апреля 2022 года. Тогда его оштрафовали по ч. 1 ст. 12.5 КоАП — по всей видимости, за управление ТС с неправильно затонированными стеклами. Пикантность ситуации в том, что «за тонировку» его остановили на той же самой Toyota и тоже без госномеров. Таким образом вскрылось, что договор купли-продажи, предъявленный Булавцевым суду — «филькина грамота». На самом деле он «рассекал» без ГРЗ на своей незарегистрированной в ГИБДД машине не с 6 декабря 2022-го, а как минимум с 29 апреля того же года. То есть намного дольше разрешенных 10 дней.

Как говорится, очень удобно: каждые 10 дней переписываешь на новые даты договор купли-продажи и предъявляешь его в случае чего сотрудникам ГИБДД. И безнаказанно (из-за отсутствия номеров) нарушаешь ПДД под объективами полицейских камер фиксации. В общем, Верховный Суд учел все обстоятельства дела и оставил в силе 5000 рублей штрафа для шибко хитренького Булавцева.