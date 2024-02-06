Юридический лайфхак: как заставить страховщика ОСАГО оплатить ремонт машины по рыночным ценам

Страховые компании обладают массой отработанных методов уменьшения своих расходов при возмещении ущерба пострадавшим в ДТП автовладельцам. Однако один из самых актуальных на сегодняшний момент способов подобной «экономии» вот-вот может стать бесполезным.

Сейчас, когда запчасти для ремонта авто стоят бешеных денег, а изрядный их список приходится заказывать у поставщиков и подолгу ожидать, страховые компании предпочитают гасить ущерб пострадавшим автомобилистам в рамках ОСАГО не путем ремонта, а деньгами. Поскольку затраты на реальное восстановление ТС зачастую куда выше, чем установленная законом сумма денежного возмещения. Для упрощения этого «финта ушами» местные отделения страховых организуют дело так, что у них формально нет на примете автомастерских, способных чинить машины по ОСАГО. Идеальная схема. Однако, как выясняется, к ней уже подобран правовой «ключик».

Впервые он был применен на практике менее года назад в Нижнекамском городском суде Республики Татарстан. И по данным издания АСН, этот опыт в последнее время находит все более массовое применение.

Проще всего его описать на примере «исходника» – татарстанского дела. Сначала было ДТП. Столкнулись Audi Q7 и Datsun On-Do. Виновником признали водителя «японца». Пострадавшая владелица «немца» обратилась за возмещением по ОСАГО в страховую компанию. Причем, что немаловажно, в своем заявлении она не указывала форму компенсации. Страховщики провели экспертизу машины, оценили повреждения на 329 700 рублей, а к выплате, «с учетом износа», приговорили 222 400 рублей.

Фото: globallookpress.com

Девушку такой расклад не устроил, поскольку реальная стоимость ремонта намного превышала означенную сумму. Страховая компания, разумеется, отказалась платить такие деньжищи. Как полагается по закону в подобных случаях, автовладелица обратилась за помощью к финомбудсмену. Последний, не менее стандартно для таких «кейсов», отфутболил жалобщицу восвояси, полностью согласившись с позицией страховщика. Зато выполнение формального «ритуала» официальной переписки с финомбудсменом позволило хозяйке Audi Q7 обратиться уже в суд.

Который убедился, что она не соглашалась на восстановительный ремонт «из рук» страховой компании. А из материалов, предоставленных финомбудсменом суду, следовало, что у последней отсутствовали договоры с СТО, способными отремонтировать немецкий кроссовер. Фемида сочла, что это обстоятельство не может быть основанием для «выплаты деньгами». И именно на страховщике лежит обязанность доказать, что он предпринял все необходимые меры для надлежащего исполнения своей обязанности восстановить машину пострадавшего в ДТП. Таких доказательств компания-ответчик суду не представила.

Фото: globallookpress.com

На основании этого последний пришел к выводу, что по вине страховой компании у автовладельца «возникли убытки в размере полной стоимости восстановительного ремонта автомобиля по рыночным ценам». Которые следует возместить.

В итоге суд решил, что страховщик обязан возместить автомобилистке реальную стоимость ремонта машины после ДТП в размере 1 135 200 рублей, а также ее расходы на проведение технической экспертизы (15 000 рублей), плюс еще неустойку – 400 000 рублей, штраф в сумме 567 600 рублей, ну и почтовые расходы – 768 рублей 20 копеек.