ОСАГО может стать бесплатным для некоторых водителей

Фото: globallookpress.com
В Госдуме готовят законопроект об особом порядке оплаты полисов ОСАГО для инвалидов первой группы, детей инвалидов или лиц, осуществляющих уход за ними. Они могут получить скидку в 100% — то есть «автогражданка» станет для них, если инициатива получит поддержку, полностью бесплатной.
Александр Пономарев

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой главу комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, соответствующие изменения необходимо будет внести в статью 17 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Сейчас ее первый пункт предусматривает компенсацию в размере 50% стоимости полиса. Но если законопроект примут, то дети инвалидов, инвалиды с детства и инвалиды первой группы (или лица, осуществляющие уход) получат 100-процентную льготу на «автогражданку».

«В ближайшее время обсудим его с экспертами и отправим на заключение в правительство», — подчеркнул Нилов, добавив, что эту идею ему предложили представители указанной группы населения на одной из встреч. Прочие подробности пока не раскрываются.

страхование, ОСАГО, полис страхования
23 января 2024
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