ОСАГО может стать бесплатным для некоторых водителей

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой главу комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, соответствующие изменения необходимо будет внести в статью 17 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Сейчас ее первый пункт предусматривает компенсацию в размере 50% стоимости полиса. Но если законопроект примут, то дети инвалидов, инвалиды с детства и инвалиды первой группы (или лица, осуществляющие уход) получат 100-процентную льготу на «автогражданку».

«В ближайшее время обсудим его с экспертами и отправим на заключение в правительство», — подчеркнул Нилов, добавив, что эту идею ему предложили представители указанной группы населения на одной из встреч. Прочие подробности пока не раскрываются.