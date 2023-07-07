Без права переписки: как наказывают пьяных водителей в Китае

Пьяное вождение — третья беда русской дороги, о которой не очень-то и принято говорить вслух. Но проблема есть, и она крайне серьезна. В Подмосковье на майских праздниках сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению выпивших водителей, который показал фантастический «улов»: несколько сотен хмельных «рулевых» поймано на месте, а 40 человек умудрились сесть за руль пьяными, уже будучи лишенными водительского удостоверения за аналогичное нарушение ПДД. Ни штраф в размере 300 000 рублей, ни уголовное дело не остановили. И это только пойманных «за руку».

Градус проблемы близок к критическому, потому что пьяный водитель — самая опасная ситуация на дороге. Так что инициатива, ставшая законом — понятна. С тандемом алкоголя и руля надо что-то делать, и делать срочно. Ну а раз уж у нас теперь принято во всем ровняться на Поднебесную, то не грех узнать, что же происходит на китайских дорогах.

Сразу скажем, что пьяных за рулем там не меньше, однако методы борьбы — куда агрессивнее и строже. Тонкие струны души, кошелек и саму жизнь нарушителя в Китае никто не бережет. Пойман — наказан по всей строгости.