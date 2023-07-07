Без права переписки: как наказывают пьяных водителей в Китае

Фото globallookpress.com
Совет Федерации намедни одобрил закон, ужесточающий процедуру получения водительского удостоверения гражданам, лишенным права на управление транспортными средствами. Короче говоря, гаечку для любителей прокатиться «пошофе» закрутили еще сильнее. Однако это далеко не предел: в Китае, на который мы теперь не только поворачиваемся, но и равняемся, дела с пьянкой за рулем обстоят еще круче.
Эдуард Раскин

Пьяное вождение — третья беда русской дороги, о которой не очень-то и принято говорить вслух. Но проблема есть, и она крайне серьезна. В Подмосковье на майских праздниках сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению выпивших водителей, который показал фантастический «улов»: несколько сотен хмельных «рулевых» поймано на месте, а 40 человек умудрились сесть за руль пьяными, уже будучи лишенными водительского удостоверения за аналогичное нарушение ПДД. Ни штраф в размере 300 000 рублей, ни уголовное дело не остановили. И это только пойманных «за руку».

Градус проблемы близок к критическому, потому что пьяный водитель — самая опасная ситуация на дороге. Так что инициатива, ставшая законом — понятна. С тандемом алкоголя и руля надо что-то делать, и делать срочно. Ну а раз уж у нас теперь принято во всем ровняться на Поднебесную, то не грех узнать, что же происходит на китайских дорогах.

Сразу скажем, что пьяных за рулем там не меньше, однако методы борьбы — куда агрессивнее и строже. Тонкие струны души, кошелек и саму жизнь нарушителя в Китае никто не бережет. Пойман — наказан по всей строгости.

Фото: torontodui.com

Один из мощнейших рычагов давления на провинившегося в Китае — общественное порицание. Фотографии нарушителей транслируют на экранах, клеят на доски объявлений, всячески используя общественное мнение. Портрет на «позорном столбе», как показывает практика, прекрасно работает, причем в долгую.

Иной раз задумаешься: а стоило ли оно того? Но и это не все: нарушителю на заднее стекло автомобиля клеят специальный иероглиф, обозначающий, что за рулем раскаявшийся пьяница. Естественно, каждый сосед по пробке смотрит с порицанием. Но эти «кары» лишь для тех, кто нарушил минимально, на грани. Легко отделался, так сказать. Для тех, чьи действия имели последствия, кара куда страшней.

В Поднебесной разрешенное количество алкоголя в крови — 0,02%. Если вдруг в кровушке окажется больше, то минимальный штраф — 307 долларов и 15 суток ареста. Если случилась авария, поврежденоо чужое имущество — год в тюрьме. Ну а коли пострадали люди, например, произошел наезд на пешехода, повлекший несовместимые с жизнью увечья — смертная казнь. Без всяких разборов, писем, апелляций и прочего. Может быть, такой аргумент позволит изменить сознание среднестатистического россиянина, предпочитающего сгонять за не хватающей до полного счастья бутылкой на машине?

автоправо, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
7 июля 2023
147