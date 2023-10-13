Негласные правила для водителей, отсутствующие в ПДД, но не менее важные

Прежде всего, на проезжей части необходимо уважать других участников дорожного движения. Но если вы не из таких, то просто представьте, что на месте любого из соседей по потоку вдруг может оказаться и ваша самодовольная персона. Угодить в неловкую ситуацию, сломаться на трассе или попасть в ДТП рискует каждый.
А потому не стоит проявлять сарказм и издевку, попытки проучить или банальное безразличие. Содействие и помощь — ключевое негласное правило водительской братии. Не зря же говорят, что необходимо относиться к другим так же, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Проехал мимо — жди «ответочку», она не за горами…
Говоря о конкретных случаях, следует упомянуть типичную для наших дорог ситуацию. Водитель, следующий по главной, согласно ПДД, не обязан уступать тем, кто выезжает с второстепенной дороги. Однако если шофера, тщетно пытающегося вклиниться в поток, никто не пропустит, пробок в нашей стране станет гораздо больше. Поэтому руководствуемся тут не Правилами дорожного движения, а понятиями солидарности и взаимовыручки. Дать возможность проехать другому — секундное дело.
Отдельного внимания заслуживает так называемое правило трех «Д» — «Дай Дураку Дорогу». Это отлично работает, когда на пути возникает агрессивный «водятел», возомнивший себя Шумахером или того хуже — Богом. Не стоит учить его жизни, пытаясь ткнуть наглеца в ПДД. Куда лучше просто отпустить. Точнее, пропустить. Как говорится, от греха подальше.
Увы и ах, все реже стали использовать автомобилисты сигналы, полезные для других участников движения. Культура вождения в стране забывается так же быстро, как многочисленные обещания политиков. А зря, ведь ничего не стоит моргнуть дальним светом встречному водителю, сообщив о гаишниках, устроивших засаду. Да и «севшему на хвост» шоферу помигать на трассе «поворотником», указав на возможность беспрепятственного выхода на обгон. Или же наоборот — предупредить об опасности выезда на «встречку». Не брезгуйте и «аварийкой», которая служит жестом благодарности в тех случаях, когда вас пропустили или дали возможность перестроиться.
Теперь о парковке. Согласитесь, буквально бесит, когда на стоянке кто-то бросил авто, заняв больше места, чем требуется. А ведь вместо одной машины паркинг мог случиться и у еще одной. Да что там: бывает даже и двух. Негласные правила гласят, что оставлять автомобиль на приколе следует так, чтобы места хватило и остальным. Ну и создавать помехи другим участникам движения тоже не нужно. А уж тем более перекрывать выезды, тротуары и проход к мусорным контейнерам. Иначе могут и наказать. Тоже, кстати, каким-нибудь негласным способом.