Негласные правила для водителей, отсутствующие в ПДД, но не менее важные

Прежде всего, на проезжей части необходимо уважать других участников дорожного движения. Но если вы не из таких, то просто представьте, что на месте любого из соседей по потоку вдруг может оказаться и ваша самодовольная персона. Угодить в неловкую ситуацию, сломаться на трассе или попасть в ДТП рискует каждый.

А потому не стоит проявлять сарказм и издевку, попытки проучить или банальное безразличие. Содействие и помощь — ключевое негласное правило водительской братии. Не зря же говорят, что необходимо относиться к другим так же, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Проехал мимо — жди «ответочку», она не за горами…

Говоря о конкретных случаях, следует упомянуть типичную для наших дорог ситуацию. Водитель, следующий по главной, согласно ПДД, не обязан уступать тем, кто выезжает с второстепенной дороги. Однако если шофера, тщетно пытающегося вклиниться в поток, никто не пропустит, пробок в нашей стране станет гораздо больше. Поэтому руководствуемся тут не Правилами дорожного движения, а понятиями солидарности и взаимовыручки. Дать возможность проехать другому — секундное дело.