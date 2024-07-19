Опять двадцать пять: в Москве снова начали сливать бензин из баков машин

Никогда такого не было и вот опять: злоумышленники в столице начали массово сливать бензин из баков автомобилей. Описание события в целом ни у кого изумления не вызовет: житель Дагестана, прибывший в столицу ради высоких заработков в такси, решил диверсифицировать свой доход и принялся «осваивать» горючее из автомобилей каршеринга для последующей перепродажи. Парни «шли к успеху», но не учли некоторую современную специфику московских улиц. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Времена следует оценивать не по календарю, а по событиям на улицах: в девяностых воровство магнитол, литых дисков и горючего из баков никого не удивляло, но в богатых двухтысячных и, тем более, десятых, такие проказы позволяли себе лишь скатившиеся на самое дно граждане. Ловили часто, сажали уверено, да и заработать в других местах можно было больше и с куда меньшим риском. Времена меняются, но история циклична: в Первопрестольной снова нашлись желающие «изобрести велосипед» — слить бензин.

Группа граждан из Дагестана, ничтоже сумняшеся, решила разнообразить вечер и привнести дополнительную доходность в свою декларацию за счет сервисов каршеринга, которые и стали целью для воровства топлива. Концепция предприятия не нова, но испытана годами, так что товарищи обзавелись целым багажником пластиковых канистр и отправились на промысел.

Полученное нелегким трудом планировалось позже реализовать по ценам, уступающим официальным на АЗС, следовательно, куда более привлекательным для автовладельцев. С теоретической точки зрения, предприятия выглядело весьма успешным и перспективным, но начинающие предприниматели не учли одной крошечной детали.

Фото телеграмм-канал «Новости Москвы».

За последние годы в Москве было установлено около 200 000камер системы «Безопасный город», проскочить между зонами контроля ничуть не легче, чем между каплями во время дождя. Каждый день московские власти говорят о достижениях «БГ», демонстрируют раскрытые благодаря работе комплекса преступления, однако столь же часто находятся желающие проверить «Безопасный город» на профпригодность. Проверили.

Юных предпринимателей с большим потенциалом отыскали и привлекли к ответственности очень оперативно. Почти мгновенно. Уже традиционный видеоролик, выложенный в телеграмм-канале «Новости Москвы» с исполнителем главной роли заканчивается неожиданными, но ожидаемыми словами: «понять и простить».

Надеемся, что закон — один для всех, а созданный прецедент с молниеносно поимкой и последующим суровым наказанием позволит многим «склонным к нарушениям» гражданам лишний раз задуматься перед тем, как пойти на преступление.