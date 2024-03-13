Как наказать ГИБДД за жульническую эвакуацию машины с парковки перед домом

У подавляющего большинства столичных автовладельцев властями уже «забит в подкорку» принцип: когда твоя машина оказывается на эвакуаторе – это что-то вроде злого рока, с которым бесполезно спорить. Но это далеко не так, что доказывает очередной случай победы над злоумышленниками в форме очередного столичного автовладельца.

Путь к «эвакуационной справедливости» Александра Верещаки оказался долог и витиеват. Он начался с того, что в январе 2021 года его Nissan Qashqai был эвакуирован с придомовой стоянки в районе домов 38 и 40 по улице Маршала Бирюзова в СЗАО. Любой желающий может убедиться, что там параллельно улице организован стояночный «карман» – отделенный от проезжей части островком газона. Однако инспектор ГИБДД лейтенант Струков вдруг решил (может, съел чего несвежего накануне), что это тротуар и организовал автовладельцу «веселую жизнь», оформив штраф на 3000 рублей по ч. 6 ст. 12.19 КоАП за парковку на тротуаре.

А также с помощью зеленого "крокодила" столичной АМПП отправил машину «нарушителя» на дорогую штрафстоянку. Расставаться ни за что ни про что с такими суммами Александр не планировал и потому отправился с жалобой в суд. Но предварительно обратился в префектуру СЗАО и получил там «паспорт объекта дорожного хозяйства», из которого четко следовало: машина была эвакуирована с официально существующей парковки, а не с тротуара.

Казалось бы, все четко и ясно: вот протокол ГИБДД, вот справка из префектуры и судье Хорошовского суда достаточно просто сопоставить их для принятия очевидного решения. А вот и нет! На заседании, состоявшемся уже в июне 2021-го, судья Бабенкова Т.Л. никаких противоречий в «преступлении и наказании» не обнаружила. Тоже, наверное, отведала чего-то не очень свежего накануне.

Фото: МК

И решила, что нашего героя совершенно правильно наказали за якобы парковку на тротуаре. Несмотря даже на отсутствие последнего под колесами его авто.

Далее были попытки обжаловать это «волшебное» решение. Но только в мае следующего, уже 2022 года, дело оказалось в Мосгорсуде. Который для верности запросил «паспорт объекта дорожного хозяйства» и убедился, что машина в момент эвакуации находилась на территории бесплатной парковки.

На этом основании он отменил штраф в отношении по причине отсутствия «события административного правонарушения». Далее автовладельцу предстояло вернуть себе хотя бы деньги (про силы и потраченное на тяжбу время уж и не говорим), которых лишили автовладельца действия ГИБДД и АМПП. В итоге нескольких судебных процессов «оплатить банкет» пришлось отнюдь не московской казне, несмотря на то, что эвакуатор и штрафстоянка находятся в ведении столичных властей.

За все "пиршество" расплатилось МВД, поскольку именно его сотрудник оформил незаконный штраф. Согласно исполнительного листа, российское государство выплатило Верещаке в качестве компенсации понесенных им затрат 30 000 рублей – за эвакуацию, оплату услуг юристов и понесенный им моральный ущерб. Произошло это только в феврале 2024-го!

Инспектор ГИБДД иэвакуатор АМПП потратили не более минут 10 своего рабочего времени на создание проблем совершенно невиновному человеку. А он потом разгребал последствия этой «десятиминутки» на протяжении более чем трех лет! Впрочем, чему тут удивляться: подобные юридические эпопеи считаются у нас совершенно нормальной правоприменительной практикой.