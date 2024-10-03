Опять двадцать пять: кто и зачем лоббирует снижение нештрафуемого порога скорости

«Никогда такого не было, и вот опять». Представители разных ветвей власти в России возобновили дискуссию о пересмотре предельно допустимого превышения скорости на дорогах страны. Возникает впечатление, что все сплошь против этой идеи. Но почему тогда о ней говорят вновь и вновь? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в вопросе.

Категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах России, который сейчас составляет 20 км/ч, до 10 км/ч, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что МВД «неоднократно выдвигало инициативу» пересмотра действующей нормы, но депутаты всегда выступали против. Одна из причин — опасения перед риском использования этого ужесточения в коррупционных целях.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство не инициировало пересмотра действующих норм и, как и Госдума, «выступает категорически против». При этом она заметила, что сама идея действительно неоднократно выдвигалась с 2019 года. Более того, министерство, по ее словам, много раз предлагало, наоборот, рассмотреть возможность повышения разрешенной скорости движения на федеральных трассах.

В самом деле, дискуссия об ужесточении действующей практики, допускающей превышение скорости на величину до 20 км/ч, то и дело всплывает в инфополе уже несколько лет, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. При этом МВД, по его наблюдениям, действительно не пытается лоббировать снижение порога превышения скорости. По его мнению, инициатива исходит в первую очередь от муниципальных властей густонаселенных регионов.

Фото globallookpress.com

— Если бы эти попытки пересмотреть существующие нормы были продиктованы статистикой аварий, то первым сказало бы свое слово МВД. Тем не менее, оно не соглашается. Наоборот, люди в основном стали соблюдать скоростной режим. При этом дороги везде разные, не везде знаки справедливо расставлены.

И если в нашей стране жестко ограничить скорость движения, например, на отметке 60 км/ч, то поток в городе поедет тридцать. Там, где неразумно ехать быстро, люди едут медленно. А хулиганы несутся везде независимо от того, что есть это ограничение. Получается, кто-то пытается поставить в неудобное положение всю страну, чтобы наказать нескольких отморозков, — комментирует эксперт.

Он предполагает, что идея о снижении нештрафуемого порога может принадлежать компаниям, поставляющим камеры фото- и видеофиксации нарушений, и организациям из сегмента государственно-частного партнерства, имеющим отношение к этой деятельности.

Фото globallookpress.com

— Я считаю, что это в интересах тех, кто зарабатывает на безопаности дорожного движения. Представьте себе, что, скажем, через полгода, сделать допустимой скорость 62-63 км/ч, то есть с превышением на два-три километра в час. Так за короткое время дикое число штрафов получит огромное количество людей, что принесет нужное количество дензнаков в муниципальные и частные бюджеты.

Люди будут ехать по-старому просто по сложившейся привычке. Плюс у нас в России много мест, где скоростной режим, на мой взгляд, наоборот, занижен. Он рассчитан на ВАЗ-2107 что ли, — рассуждает собеседник портала «АвтоВзгляд».