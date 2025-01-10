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Минтранс отказался от идеи запрета гаджетов за рулем с 1 марта

Таких поправок в ПДД в ближайшее время не будет

Весной 2025-го российским водителям собирались запретить пользоваться смартфонами и планшетами за рулем. Но теперь ситуация изменилась, положения об этом исключат из проекта поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ планируют дорабатывать, после чего пройдет этап общественного обсуждения, а уже затем начнется рассмотрение в правительстве.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Минтранс отказался от идеи запрета гаджетов за рулем с 1 марта

Об этом рассказали представители Минтранса в беседе с «Российской газетой». В сентябре 2024-го представители ведомства предлагали лишить водителей возможности пользоваться гаджетами, которые отвлекают во время управления автомобилем. В перечень подобных устройств должны были войти смартфоны, планшеты и прочая электроника, позволяющая смотреть видеоролики за рулем.

На данный момент нашим автомобилистам запрещено говорить по телефону, если это происходит без гарнитуры или наушников, которые дают возможность держаться за «баранку» обеими руками. В противном случае придется платить штраф, составляющий 1500 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как идею полного запрета смартфонов в машинах оценили эксперты.

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