«Цифровые» автомобили: зачем простому водителю телематика в машине

О всех «прелестях» жизни без телематики в собственном авто значительная часть моторизованных россиян узнала после бегства из нашей страны иностранных автопроизводителей. В частности, автовладельцы заметили, что у них перестают работать функции подключения смартфона, возникают сложности с созданием нового ключа зажигания взамен утерянного, начинаются проблемы с сервисным обслуживанием и так далее и другие. В этой ситуации, как выяснил портал «АвтоВзгляд», отечественные производители смогли предложить собственные системы, предоставив водителю продукт, который по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

Да и в целом, как утверждают эксперты, по итогам 2024 года более трети российского парка автомобилей, включая весь общественный и грузовой транспорт, будет оборудовано различными системами передачи данных.

— Телематика в автомобилях будет становиться все более сложной. Первые системы позволяли лишь мониторить некоторые из функций ТС, однако на сегодняшний день телематика способна проводить предиктивную аналитику и предлагать владельцу решения для оптимизации управления транспортным средством, — отмечает руководитель по работе с дилерскими сетями группы компаний «Три Точки» Алексей Алексеев.

При этом, напоминает специалист, большая часть иностранных систем телематики, как правило, включает в себя лишь основную информацию об использовании автомобиля. В свою очередь, российские аналоги, например экосистема TES, дают доступ к услугам локальных поставщиков.

Фото globallookpress.com

То есть с их помощью можно записаться на ТО, шиномонтаж, заказать топливо, вызвать эвакуатор, проверить и оплатить штрафы и платные дороги, дистанционно управлять замком, дверьми и багажником, запускать двигатель и отслеживать уровень топлива. И, что сегодня крайне актуально, телематика позволяет подтвердить фактический пробег автомобиля за выбранный период при продаже машины.

Наконец, благодаря подобным сервисам, любой водитель может контролировать и менять свой стиль вождения, что, в частности, помогает человеку улучшать свой рейтинг и снижать затраты, в том числе для учитываемых страховщиками параметров.

Фото globallookpress.com

— Кроме того, — говорит эксперт, — в телематике весьма заинтересовано деловое сообщество. Все больше компаний начинают использовать данные с телематических систем для того, чтобы эффективнее выстраивать свои бизнес-процессы.

Так, сервисные центры с их помощью отслеживают состояние автомобиля и планируют ремонтные работы, лизинговые компании минимизируют риски и предоставляют лучшие условия надежным клиентам, а страховщики на их основе рассчитывают для своих клиентов персонализированные продукты.

Поэтому, по моему мнению, спрос на телематику в России будет расти как со стороны частных автовладельцев, получающих доступный продукт, который помогает им более эффективно управлять автомобилем, так и со стороны смежных компаний, которые интегрируют ее данные в свой бизнес.

И подводя итоги уходящего года я могу сказать, что 2024-ый окончательно закрепил тренд «цифровизации» автомобильной промышленности. Динамичное развитие технологий, появление на их основе новых решений и услуг, автоматизация процессов управления — все это свидетельствует о том, что будущее автомобильной промышленности именно «в цифре», — заключает г-н Алексеев.