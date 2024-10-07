Знаки внимания: что делать водителю, заметившему неисправность другого авто

Приходилось ли вам оказываться в ситуации, когда впереди едет автомобиль, одно из колес которого «выплясывает сиртаки» и готово вот-вот выскочить с положенного ему места? Дальнейшее движение такой машины чревато последствиями для ее водителя, пассажиров и коллег по потоку. Моргание фарами дальнего света, звуковые сигналы, привлечение внимания водителя жестами не помогают. Что положено делать в таких случаях, напоминает портал «АвтоВзгляд».

В поисках правильного ответа обратимся к законодательству. Обязанности водителя предусмотрены законом «О безопасности дорожного движения» и Правилами дорожного движения. Статьи 16 и 19 закона указывают на обязанность владельцев транспортных средств поддерживать их в технически исправном состоянии, недопустимости эксплуатации ТС, если они имеют неисправности, угрожающие безопасности дорожного движения.

ПДД перечисляют водителей общие обязанности водителей, но не определяют, какие действия следует совершить при обнаруженной серьезной неисправности другого автомобиля. Иными словами, ни один из этих нормативных актов не устанавливает алгоритма поведения водителя.

Можно подобраться к данной ситуации с другой стороны и проверить, предусматривают ли законы какую-либо ответственность за непринятие мер по информированию органов ГИБДД о нарушении. Ведь поездка на авто с серьезными техническими неисправностями запрещена.

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При этом УК РФ устанавливает ответственность и наказание за недонесение о готовящихся и совершенных тяжких преступлениях. К ним, разумеется, несообщение о поломке автомобиля не относится. КоАП РФ также не содержит санкций за бездействие внимательного водителя.

После такого анализа становится понятно, что нормы права никак не регулируют поведения шоферов, обнаруживших опасность для участников дорожного движения. Подобную ситуацию, не прописанную в нормативных правовых актах, в юриспруденции называют пробелом в законодательстве. Но как поступить правильно и, возможно, предотвратить ДТП?

Во время поездок за рулем практически каждый сталкивается со случаями, когда «рулевые» других машин дают понять, что открыт багажник, дверца, люк бензобака, спущено колесо. Чаще всего общение происходит во время остановки на светофоре или при опережении. «Коллеги по цеху» привлекают внимание жестами, световыми или звуковыми сигналами. Подобное поведение диктуется гражданской позицией, здравым смыслом и вежливостью. Взаимовыручка на дорогах — святое дело.

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Существует целый свод норм дорожной этики, начало которому положили дальнобойщиками. Большинству находящихся за рулем приходилось благодарить вежливых водителей включением «аварийки» или предупреждать об опасности кратковременным переключением фар на дальний свет. Рассматривая проблему, проследим, правомерны ли действия водителя, следующего нормам вежливости, и подающего сигналы человеку, находящемуся за рулем другого автомобиля.

ПДД не предусматривают возможности использования световых сигналов для помощи на дороге. То есть, переключение фар с ближнего на дальний свет для предупреждения о неисправности — вне закона. Иначе обстоит дело со звуковым сигналом. Пункт 19.10 ПДД разрешает использовать клаксон и гудеть, когда это нужно для предотвращения ДТП.

С аварийной сигнализацией несколько сложнее. Пункт 7.1 ПДД предписывает «включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство». Представляет ли опасность поломка чужого автомобиля — решать водителю. Что касается жестов и прочих невербальных знаков, то они законом и правилами никак не ограничены,

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Теперь смоделируем ситуацию, где неисправность настолько серьезна, что дальнейшее движение машины с большой долей вероятности приведет к ДТП, но водитель не реагирует на все «знаки внимания». В таком случае разумно позвонить и сообщить по телефону в ГИБДД, дабы сотрудники ДПС приняли меры по предотвращению аварии.

Пусть история лучше закончится штрафом в 500 руб., но не аварией с трагическими последствиями. Итак, вопрос изучен всесторонне, и можно подвести итоги. Нормативные акты не обязывают водителей реагировать на неисправности других автомобилей. Здравый смысл, разумное поведение и этика предписывают оказать содействие «коллегам по цеху» и сообщить о поломке. Привлечь внимание человека, находящегося за рулем другого авто, можно жестами и звуковыми сигналами.

О серьезных повреждениях автомобилей, представляющих угрозу безопасности дорожного движения, стоит сообщить в ГИБДД, если не удалось предупредить водителя. Не следует, однако, забывать и о чувстве меры. Чрезмерная суета и навязчивые «знаки внимания» на дороге излишни.