На Госуслугах появились очень актуальные чаты для водителей

Российские автовладельцы получили возможность читать личные сообщения через портал «Госуслуги» и сервис «Госуслуги Авто». Если знать госномер конкретной машины, ее хозяину способен написать любой желающий. Например, чтобы предупредить о какой-то нештатной ситуации, будь то случайная авария, эвакуация или неудачная парковка. По крайней мере, разработчики запустили водительские чаты именно для этих целей.

На сайте сервиса уточняется, что пока авторы сообщений смогут воспользоваться несколькими шаблонами. Самостоятельно набирать текст пока не удастся, но не исключено, что такая функция появится в будущем. Пересылка сообщений полностью анонимна, личные данные не будут известны ни получателю, ни отправителю, но хозяин машины узнает геолокацию последнего. Это нужно, чтобы водитель точно понимал, что речь идет именно о его «ласточке».

Добрые самаритяне смогут предупредить конкретного автовладельца о спущенном колесе или не выключенных фарах, если информация о «железном коне» добавлена на Госуслуги через личный кабинет. Но послания нельзя оставлять, если машина принадлежит не частному лицу, а организации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что через «Госуслуги» водителям хотят сообщать о долгах за не оплаченный проезд по «платкам».