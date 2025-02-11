На Госуслугах появились очень актуальные чаты для водителей

На сайте сервиса уточняется, что пока авторы сообщений смогут воспользоваться несколькими шаблонами. Самостоятельно набирать текст пока не удастся, но не исключено, что такая функция появится в будущем. Пересылка сообщений полностью анонимна, личные данные не будут известны ни получателю, ни отправителю, но хозяин машины узнает геолокацию последнего. Это нужно, чтобы водитель точно понимал, что речь идет именно о его «ласточке».
Добрые самаритяне смогут предупредить конкретного автовладельца о спущенном колесе или не выключенных фарах, если информация о «железном коне» добавлена на Госуслуги через личный кабинет. Но послания нельзя оставлять, если машина принадлежит не частному лицу, а организации.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что через «Госуслуги» водителям хотят сообщать о долгах за не оплаченный проезд по «платкам».