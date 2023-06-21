Почему меняя проколотое колесо, надо включить магнитолу и закрыть окна

В летний сезон отпусков многие потянулись на моря или озера. А поскольку билеты на самолет серьезно подорожали, самым доступным транспортом снова оказался автомобиль. На основных магистралях уже скапливаются пробки. То есть наши люди на месте не сидят.

Здесь отметим, что за «жирные» годы у многих рулевых появилось мнимое чувство безопасности: бандитов из 90-х на трассах давно нет. Этим и пользуются в глубинке желающие легко подзаработать. Ведь еще в пандемию доходы населения упали и до сих пор так и не выросли. А Москва, как известно, не Россия.

Методы негодяев довольно банальны и просты. Взяты из тех же девяностых. Ведь в салонах машин путешественников есть немало ценных вещей. Деньги и документы, как прежде, граждане кладут в борсетку или бардачек. Вот на это и зарятся нечистые на руку люди.

Схема следующая. Сначала выбирают жертву. Это должен быть одинокий водитель на автомобиле среднего класса. У него есть, что воровать.