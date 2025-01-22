О долгах за неоплаченный проезд по «платкам» сообщат через «Госуслуги»

Российские водители, не оплатившие проезд по «платкам» по забывчивости или из-за недобросовестности, получат уведомление об этом через портал госуслуг. Рассылка сообщений должна стать обязанностью операторов платных трасс. Это коснется компаний, управляющих и федеральными, и региональными, и частными автодорогами.

Депутаты Госдумы уже приняли соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает «Коммерсантъ». Если документ пройдет остальные бюрократические этапы, это позволит автомобилистам находить на «Госуслугах» неоплаченные долги за проезд по всем типам платных дорог, будь то московский проспект Багратиона или петербургский Западный скоростной диаметр.

Операторы «платок» должны будут направлять водителям необходимые уведомления в течение 24 часов после появления задолженностей. По мнению авторов законопроекта, подобная мера облегчит жизнь россиян, которые изначально не планировали выезжать на платную дорогу. Например, некоторые попадают туда по ошибке и ни о чем не подозревают, особенно если «платка» не оборудована шлагбаумами.

Более того, автовладельцы смогут узнавать о своих долгах в банковских приложениях, поскольку операторов «платок» подключат к информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). С ней связаны многие кредитно-финансовые организации.

А пока автомобилистов-должников информирует через «Госуслуги» только «Автодор». Его пилотный проект, реализованный совместно с Минцифры, запустили осенью 2024 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, для каких автомобилей в России продлили бесплатный проезд по платным дорогам.