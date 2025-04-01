Тушите свет: водителей обяжут ставить на авто счетчики электроэнергии

Это звучит, как первоапрельская шутка, и было бы очень смешно, если бы не было столько грустно. Министерство энергетики Российской Федерации разместило на своем сайте проект Постановления №741-ХА, согласно которому с 1 июля 2025 года на все автомобили, ввозимые и производимые у нас в стране должны быть установлены... индивидуальные приборы учета электроэнергии! А до 1 января 2027 года такими счетчиками должны быть оборудованы все без исключения автомототранспортные средства в РФ, независимо от модели и года выпуска.

В пояснительной записке к проекту Постановления авторы этого бреда (уж извините, иначе и не скажешь) говорят о том, что существует прямая зависимость между уровнем потребления электроэнергии оборудованием автомобиля и пресловутым углеродным следом, который ведет к загрязнению окружающей среды и чрезмерному истощению природных ресурсов. И приводят даже ссылку на 238-страничное исследование, подтверждающее необходимость срочного внедрения подобных мер.

Производить установку счетчиков электроэнергии на автомобили смогут авторизованные в ПАО «Россети» организации. Как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», стоимость индивидуального прибора учета вместе с монтажом в бортовую сеть автомобиля будет стоить 3458 рублей. Особенностью установки данного счетчика будет его подключение к системе ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы показания израсходованной фарами и другими потребителями электроэнергии передавались в обрабатывающий центр в автоматическом режиме.

Счета владельцам транспортных средств будут выставляться ежемесячно не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом месяца. На оплату будет отведено 20 календарных дней, после чего будет начисляться пеня.

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Немаловажный вопрос, как быть с автомобилями, которые на гарантии, ведь вмешательство в штатную электропроводку чревато для владельцев самыми неприятными последствиями. Наш эксперт, юрист по защите прав потребителей Антон Недзвецкий уверен, что водители гарантийных машин хлебнут горя:

— Если установка счетчика электроэнергии в системы авто повлечет какие-либо сбои или выход из строя оборудования, то, конечно, дилер откажет в устранении последствий таких работ в рамках гарантии. И будет абсолютно прав. Наверняка, установку приборов учета будут производить и сами дилеры, но, надо думать, что цена будет в разы выше, чем где бы то ни было. По практике могу сказать, что судебные споры по вмешательству в электрооборудование гарантийного автомобиля наиболее частые, среди прочих. Идут долгие тяжбы, проводятся сложные и дорогостоящие автотехнические экспертизы, чтобы доказать, что явилось причиной неисправности или даже пожара — заводской брак или кривые руки сервисменов...

И самое важное: в пояснительной записке к проекту Постановления приводятся цифры ожидаемых поступлений в бюджет. Не падайте со стула, но за второе полугодие 2025 года Минэнерго планируется собрать 4 млрд рублей, а с 2027 года ежегодные поступления за оплату электроэнергии автомобилистами составит порядка пол триллиона рублей! При этом стоимость одного кВт составит 5 рублей 37 копеек. Собственно, теперь понятна истинная цель данной инициативы — пополнить казну очередным относительно честным способом отъема денег у населения.

И все-таки: с 1 апреля вас!