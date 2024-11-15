Быть беде: чем обернется для России отставание темпов цифровизации легковых авто

Менее 30% легковых автомобилей в России обладает минимальным набором бортового оборудования, соответствующего современным нормам безопасности. Чтобы выполнить план по снижению аварийности на дорогах и создать единую информационную систему на транспорте к 2030 году необходимо значительно нарастить скорость цифровизации частного автотранспорта, предупреждают эксперты портала «АвтоВзгляд».

В частности, Сергей Столпер, директор по развитию компании «Три Точки», производителя оборудования для систем ЭРА-ГЛОНАСС и одного из разработчиков и производителей отечественных телематических систем считает, что темпы обеспечения автомобилей в России цифровыми бортовыми системами значительно отстают от необходимых. Это касается даже базовых систем обеспечения безопасности водителей и систем экстренного реагирования (СЭР).

По словам эксперта, на сегодняшний день число автомобилей, подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС, достигло 11,6 млн., причем в третьем квартале 2024 года к ней подключили более 0,5 млн. транспортных средств. Тем не менее, таких темпов недостаточно.

— Согласно последним данным «Автостат Инфо», в России насчитывается 44,1 млн. легковых автомобилей. Из них обязательным базовым набором СЭР от ГЛОНАСС обеспечено только 11 млн. И это несмотря на то, что все автомобили, выпускаемые или ввозимые на территорию РФ после 1 января 2017 года обязательно оснащаются системой ГЛОНАСС. Это значит, что за почти 9 лет работы удалось оснастить только четверть легкового автопарка — это очень медленно, — сетует г-н Столпер.

Фото globallookpress.com

Российская транспортная отрасль придерживается общего курса на цифровизацию: в стране утверждена стратегия в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Однако реализации этих планов могут помешать недостаточные темпы цифровизации автотранспорта.

— Государственные проекты, в первую очередь, касаются общественного транспорта, логистики и грузоперевозок, и в значительно меньшей степени легкового автотранспорта. Обязать владельцев, купивших автомобиль до 2017 года, устанавливать ГЛОНАСС за свой счет с правовой точки зрения не может никто. Поэтому мы и имеем такие показатели.

При этом установка систем ГЛОНАСС вовсе не делает автомобиль цифровым — это просто минимум обязательного цифрового оборудования. Настоящая цифровизация наступает, когда машину оснащают комплексом телематических систем — цифровой контроль скоростного режима, анализ стиля вождения на основе данных телематики, контроль внимательности и концентрации водителя, мониторинг маршрута и кнопка тревоги, — пояснил эксперт.

Фото портала АвтоВзгляд.

Сергей Столпер также добавил, что в результате цифровизованная усилиями государства и бизнеса инфраструктура должна взаимодействовать с фактически аналоговым автомобилем, а это снижает эффективность работы всей системы.

— Понятно, что в 2022 году страна столкнулась с беспрецедентными ограничениями, были нарушены цепочки поставок, перестало работать зарубежное программное обеспечение, которое в основном использовалось в легковом и коммерческом транспорте. Тогда ни о каком контроле за мерами цифровизации не могло идти и речи. Но этот опыт был учтен, цепочки отстроены, а технологии локализованы.

Иными словами, российский рынок уже способен предложить автомобильной отрасли такие решения, что к 2027 году все новые автомобили в России можно будет снабдить функциями умной телематики отечественного производства.

Кроме того, оснащение телематикой большого количества автотранспорта ускорит создание в будущем единой системы, которая и позволит сделать всю транспортную отрасль действительно цифровой.

На данном же этапе требуется вмешательство государства, которое сделает обязательным определенный уровень цифровизации легковых и коммерческих транспортных средств. Именно благодаря более решительным действиям станет возможным достижение целевых показателей цифровизации и обеспечения безопасности на дорогах в обозначенные сроки, — заключил Сергей Столпер.