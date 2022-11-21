Ни денег, ни «прав»: как автошколы «разводят» будущих водителей

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратилась Екатерина Яшина, решившая освоить водительское ремесло в автошколе при Губкинском горно-политехническом колледже, что в Белгородской области. Поначалу ничто не предвещало беды: заключила договор, оплатила обучение, приступила к теоретическим занятиям.
Лектор вполне доходчиво разжевывал ПДД, хотя, по признанию девушки, его бесконечные рассказы о том, как он нарушает дорожные законы, откровенно напрягали. И это действительно странно, когда тебя учит соблюдению Правил тот, кто сам плевать на них хотел.
Какое-то время спустя к теории по чуть-чуть стали добавлять практику. Однако энтузиазм инструктора, доставшегося нашей героине, очень быстро иссяк, и под различными предлогами он сперва переносил занятия на другие даты, а потом и вовсе перестал брать трубку мобильного.
– Такая чехарда с практическим вождением продолжалась с ноября прошлого года по май этого. Руководство школы на все мои претензии заявляло, что положенные часы уже откатаны, и лишь неимоверными усилиями и демонстрацией переписки с инструктором удалось убедить, что это не так. Занятия со мной возобновились, но буквально чрез два урока инструктор вновь"исчез с радаров". В общем, по сей день у меня нет ни «прав», ни свидетельства об окончании автошколы, да и денег никто не вернул, — говорит Екатерина.
СВЕЖО ПРИДАНИЕ
Любопытно при этом, что эксперт портала «АвтоВзгляд» — президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» Татьяна Шутылева — уверена, что в рассказанной девушкой истории не все так однозначно, ведь со стороны государства создана надежная система по защите будущих водителей от всякого рода мошенников. И если уж ее и обвели вокруг пальца, то в этом никто кроме нее самой не виноват:
– Прежде чем заключать с автошколой договор и нести свои «кровные», перво-наперво необходимо проверить, имеет ли учебное заведение правоустанавливающие документы, лицензию, совпадает ли юридическое лицо в договоре с тем, что фигурирует в лицензии. Есть постановление Правительства РФ, регулирующее порядок оказания платных образовательных услуг. Там подробнейшим образом прописано все, вплоть до текста типового договора, — объясняет Татьяна Шутылева.
По ее словам, согласно требованиям ст. 29 об информационной открытости образовательной организации закона «Об образовании в Российской Федерации», каждая автошкола обязана иметь сайт, где посетители могут ознакомиться с учредительными документами, образцами договоров, планами и сроками обучения, лицензиями и прочими «бумагами». Кроме того, информация о тех школах, что получили заключение от ГИБДД о соответствии требованиям, размещается на портале региональной Госавтоинспекции. Только в такие учебные заведения можно смело записываться, не опасаясь быть обманутым.
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Мы проверили автошколу, с которой не сложились отношения у Екатерины Яшиной. На сайте ГИБДД по Белгородской области данное заведение числится в списках аттестованных, есть у школы и собственный сайт. Правда, как выяснилось во время звонка «потенциальных клиентов» в учебную часть, информация на их портале давным-давно устарела: и цена другая, и программа не та, и для того, чтобы попасть по окончанию обучения в ГАИ, ученикам необходимо самостоятельно через портал Госуслуг регистрироваться на экзамены. Но в целом понятно, что школа эта не «потемкинская деревня».
И тут было бы весьма кстати посмотреть договор, подписанный между школой и девушкой, дабы понять, все ли взятые на себя обязательства стороны выполнили. Да вот засада — соглашения на руках у нашей героини не оказалось.
— Дело в том, что в учебном заведении у меня забрали оба экземпляра. Сперва говорили, что сейчас нет подписанта, и мой экземпляр отдадут, когда тот поставит свою закорючку. Потом что-то стали рассказывать о необходимости предоставить в ГИБДД все экземпляры договоров. Ну а месяцы спустя заявили, что отдали мне договор давным-давно, — рассказывает Екатерина.
БЕЗ БУМАЖКИ
Между тем, отсутствие у учеников автошкол своего экземпляра договора — вполне обычная практика. Минувшей весной я отучилась на «права», благополучно сдала экзамены в ГАИ, но мою копию соглашения ни до, ни во время, ни после курсов школа так и не отдала. Причина такого поведения учебных заведений не совсем понятна. Видимо, таким образом перестраховывают себя от возможных судебных тяжб. Но председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий утверждает, что подобные действия школ вне правового поля, и свой экземпляр «абитуриент» должен получить на руки до момента оплаты обучения.
– Тут даже комментировать нечего: договор должны отдать сразу и точка! А прежде, чем подписывать бумаги, необходимо внимательно читать все пункты договора. В нем обязательно должно быть прописано, что входит в программу обучения, какое количество учебных часов должна предоставить автошкола и в какой период времени. Программа профессиональной подготовки водителей ТС должна быть не ниже установленной образовательными стандартами. Если же организация, предоставляющая услуги, безосновательно отказалась от исполнения договора со своей стороны, нарушила сроки оказания услуг, то согласно 28 статье Закона РФ «О защите прав потребителей», у курсанта появляется право потребовать с автошколы возврата денежной суммы, — сказал юрист Недзвецкий.
Есть, по его словам, и еще один вариант решения проблемы. Можно обратиться в другую автошколу, пройти обучение там, а потом потребовать от первоначального исполнителя возмещения тех расходов, которые гражданин понес за повторное прохождение курсов. Кроме того, несостоявшийся по вине автошколы водитель может потребовать неустойку за нарушение срока оказания услуг в размере 3% от стоимости за каждый пропущенный день обучения и полного возмещения убытков. А еще взыскать компенсацию морального вреда и судебных расходов.
По мнению юриста, героиня нашего рассказа во многом сама виновата в сложившейся ситуации. Ведь она не потребовала свой экземпляр договора, все недовольства в адрес автошколы высказывала в устной форме, в то время как на любое нарушение условий и сроков договора учебным заведением необходимо оформлять претензию в письменном виде с обязательным получением отметки о приеме бумаги представителем автошколы. Потому что слова, в отличие от бумаги, к делу не прикрепишь.
… В целом же, если верить официальной статистике ГИБДД, за последние пять лет государство довольно неплохо подтянуло уровень автошкол. В былые времена в ДТП по вине начинающих «рулевых» (таковыми считаются те, чей стаж не превышает 2 лет) люди калечились и гибли тысячами. А вот за первые шесть месяцев 2022 года по вине «чайников» случилось 18 аварий, в которых 3 человека погибли и 35 получили увечья. Среди основных причин — столкновение с другим транспортным средством и наезд на пешехода. Напомним, что отдельная статистика мелких ДТП, где из-за новичков пострадало только «железо», гаишниками не ведется.
Впрочем, как мы с вами знаем, статистика — вещь лукавая, всегда позволяет играть цифрами в нужную сторону…