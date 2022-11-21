Ни денег, ни «прав»: как автошколы «разводят» будущих водителей

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратилась Екатерина Яшина, решившая освоить водительское ремесло в автошколе при Губкинском горно-политехническом колледже, что в Белгородской области. Поначалу ничто не предвещало беды: заключила договор, оплатила обучение, приступила к теоретическим занятиям.

Лектор вполне доходчиво разжевывал ПДД, хотя, по признанию девушки, его бесконечные рассказы о том, как он нарушает дорожные законы, откровенно напрягали. И это действительно странно, когда тебя учит соблюдению Правил тот, кто сам плевать на них хотел.

Какое-то время спустя к теории по чуть-чуть стали добавлять практику. Однако энтузиазм инструктора, доставшегося нашей героине, очень быстро иссяк, и под различными предлогами он сперва переносил занятия на другие даты, а потом и вовсе перестал брать трубку мобильного.