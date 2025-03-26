Эксперт назвал 6 проблем, которые чаще всего выявляются на автомобиле весной

При отрицательных температурах узлы и агрегаты автомобиля подвергаются повышенным нагрузкам, вследствие чего возникают самые разные технические проблемы. В том числе и те, что обнаруживаются, как правило, только с приходом весны. С какими «сюрпризами» российские автовладельцы сталкиваются в преддверии теплого сезона чаще всего, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий упомянул в первую очередь коррозию. Реагенты, которые используются для обработки дорог, провоцируют ускоренное образование ржавчины — в районе днища и колесных арок, на порогах и выхлопной системе. Кроме того, зимой «истощается» аккумулятор — из-за низких температур и частых «холодных» запусков.

В числе популярных «весенних находок» также неисправности тех или иных деталей подвески — износ шаровых, стук амортизаторов, люфт рулевых наконечников. Нередко весной автовладельцы сталкиваются и с проблемами по части электрики. Из-за зимних перепадов температур окисляются контакты фар, выходят из строя всевозможные датчики, начинает сбоить мультимедийная система.

Помимо прочего, говорит эксперт, после зимы водители могут обнаружить повреждения шин — боковые порезы, трещины протектора и вздутия, которые выявляются только после мойки. А если вы обратили внимание, что на салонных ковриках или в багажнике образовываются лужи, значит, засорились водоотводные каналы — другая частая проблема.