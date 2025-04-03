Даже не думал: сколько парковочных мест положено многоквартирному дому

В каждом городе России и даже в отдельных районах одних и тех же городов, как выяснил портал «АвтоВзгляд», существуют различные нормы обеспеченности машино-местами. Однако, увы, большинство горожан об этом даже не подозревает. Эксперт рассказал, как можно заставить чиновников «на местах» формально признать законное право граждан на парковочные места.

Недавно портал «АвтовВзгляд» писал о конфликтной ситуации в одном из районов Москвы, в котором местная управа попыталась резко, не имея на то законных оснований, сократить парковочные места во дворах нескольких домов, руководствуясь логикой социально значимого эксперимента.

Проблема, которая выглядит как некий локальный конфликт, судя по всему, возникла по той причине, что для широкой аудитории тема обеспечения машино-местами — это своего рода «терра инкогнита». То есть сфера, в которой в реальности мало кто разбирается.

Вот как обычному человеку, проживающему в отдельно взятом многоэтажном доме, узнать, сколько парковочных мест должно выделяться для него и для его соседей? И можно ли добропорядочным автовладельцам, опираясь на эти нормы, отстоять свои права, если местные власти пытаются как-то поставить под сомнение количество необходимых жителям парковок?

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— Действительно, ситуация с машиноместами во дворах Москвы, Новой Москвы и близлежащих подмосковных районов с каждым годом становится все более сложной, — признает автоюрист Евгений Дорохов. — И порой трудно понять, в какой степени формально выделенные парковочные места заняты жителями, которыми эти места законно заслужены. Власти пока еще только наводят порядок на окраине столицы и в подмосковных районах в смысле заполнения квартир мигрантами, которые в обход российских законов пытаются бесконтрольно (и зачастую массово) прописываться в них.

С другой стороны, добропорядочные граждане, проживающие во всех обозначенных локациях, все равно составляют безусловное большинство жителей. И они зачастую лишены возможности нормально парковать свои авто. Ведь нормативы, под которые выделялось определенное количество машино-мест во времена постройки их микрорайонов, давно уже устарели.

Поэтому я рекомендую с целью выявления актуального количества машино-мест в пересчете на отдельно взятую квартиру того или иного района обращаться в местный территориальный орган исполнительной власти. Только так можно получить достоверную информацию о том, какие именно стандарты установлены в том или ином районе, микрорайоне или отдельно взятом доме, — признает собеседник портала «АвтоВзгляд».

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Для этого можно направить обращение в форме электронного документа в орган местного самоуправления или должностному лицу через Единый портал госуслуг. На основании данных, полученных из соответствующего ведомства (в Москве и других крупных городах это районная управа), можно делать выводы о том, насколько реальная ситуация соответствует прописанным на бумаге стандартам.

А проверить полученные сведения эксперт рекомендует через депутата регионального законодательного собрания по конкретному избирательному округу. И уже на основе полученного официального ответа жители могут отстаивать свои права на парковку авто возле дома, если они убеждены, что это их законная возможность.