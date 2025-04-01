Московских гаишников «сослали под землю»: в столичном метро появилась своя ДПС

С весьма неожиданной инициативой выступил Департамент транспорта Москвы. С начала этого месяца в столичной подземке появилась своя дорожно-патрульная служба, которая, по задумке авторов инициативы, отныне будет следить за соблюдением правил движения на перронах и в переходах метрополитена. Что примечательно, блюсти правопорядок начали действующие сотрудники ГИБДД Первопрестольной, которых уже откомандировали с улиц в подземелья.

Как пояснили в пресс-службе Дептранса Москвы порталу «АвтоВзгляд», необходимость создания «метрошной» ДПС продиктовано современными реалиями, ведь любители электросамокатов, гироскутеров и моноколес лихачат не только на улицах города, но и создают массу неудобств пассажирам метрополитена.

А поскольку средства индивидуальной мобильности, считай, со дня на день приравняют к колесным транспортным средствам, то останавливать, проверять документы и выписывать штрафы самокатчикам смогут исключительно сотрудники ДПС, и уж ни как не местная служба безопасности или сотрудники полиции на транспорте.

Кроме того, с 1 января 2026 года в московском метро планируется установить скоростной лимит для пешеходов в 5 км/ч. В случае, если пассажир подземки превысит установленную скорость (например, будет бежать по переходу или по перрону), то сотрудник ДПС будет в праве составить на лихача административный протокол и выписать штраф на 500 рублей.

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Для измерения скорости «торопыжек» сотрудникам ГАИ выдали «спидганы», которые фиксируют не только само превышение скорости, но и записывают видео с нарушителем. Так что отвертеться от штрафа под предлогом, мол, не ясно чья это скорость — не выйдет.

Параллельно с этим уже началось тестирование в метро новых приборов фиксации нарушений с автоматическим распознаванием лиц. Как бы дико это ни звучало, но, похоже, что в скором времени получать «письма счастья» будут не только автомобилисты, но и особо спешащий пассажиры подземки.

На данный момент на службу в столичную подземку откомандировано 57 сотрудников ДПС. В течении дня они свободно передвигаются между станциями и отлавливают нарушителей. Из особенностей экипировки «подземных гаишников» можно отметить укороченные на 11 сантиметров жезлы и свистки со сниженным до 78 Децибел уровнем звука (напомним, что стандартный свисток извергает 120 Дб).

Ну а если серьезно — то с 1 апреля!