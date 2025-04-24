Эксперт напомнил, какие правила нужно соблюдать при перевозке животных в авто

Перевозка домашних животных в автомобиле требует соблюдения специальных правил, иначе водителю грозит штраф. В частности, как рассказал порталу «Прайм» юрист Анастасия Билялова, питомцы должны быть надежно зафиксированы, не мешая при этом управлению транспортным средством и не ограничивая обзор водителю.

Если животное свободно перемещается по салону, сидит на коленях у шофера или находится на передней панели, то это считается нарушением, грозящим предупреждением или штрафом на сумму 500 рублей. Для транспортировки мелких четвероногих наших друзей лучше всего подойдут специальные переноски или клетки, которые можно закрепить на сиденье с помощью ремня безопасности.

Более крупных следует перевозить в удерживающих устройствах, фиксирующихся к подголовникам кресел или точкам крепления ремней. Билялова подчеркнула, что правила перевозки животных относятся к требованиям федеральных законов по транспортировке грузов.

Их нарушение может привести к административной ответственности, особенно если сотрудник ГИБДД усмотрит в этом угрозу безопасности движения. Водителям стоит заранее позаботиться о правильной организации перевозки, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, особенно в длительных автовояжах.