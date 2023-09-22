Как наказать водителя, обрызгавшего вас при езде по лужам

Разумеется, обрызгать и пешехода, и водителя другой машины могут совершенно случайно, попросту не успев сбросить скорость перед внезапно возникшей на дороге лужей. Или с виду безобидная лужица оказалась ямищей, покрытой слоем воды. Вот и результат. Что же делать мокрому и грязному человеку, дабы наказать виновника незапланированных купаний?
Административный кодекс при обращении гражданина в органы может легко трактовать действия автомобилиста, как мелкое хулиганство. Согласно одноименной статье 20.1 КоАП, таким правонарушением считается, в частности, «уничтожение или повреждение чужого имущества». Ответственность за это предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо арест сроком до 15 суток.
Кстати, помимо того, что в ходе инцидента испортился любимый костюм или дорогая сумочка, можно обвинить автовладельца еще и в том, что от последствий душа из луж пострадало здоровье. Проще говоря, замерз и заболел, пока добирался до дома в мокрой одежде. Доказать, конечно, это гораздо сложнее, но при желании и грамотном юристе вполне себе можно. Главное — запомнить регистрационный знак автомобиля-нарушителя и подтянуть к разбирательству свидетеля, а еще лучше — нескольких.
При положительном исходе событий к виновнику будет применена ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Тут уж санкции посерьезнее: штраф от 2500 до 5000 рублей, либо лишение «прав» на срок до 1,5 лет.
И в том, и другом случае, естественно, придется подтвердить расходы на химчистку одежды, лекарства и врачей, предоставив соответствующие кассовые чеки. В свою очередь, автовладелец тоже наверняка будет «бодаться» с помощью своих свидетелей и аргументов.
Подтверждающих, в частности, тот факт, что водителю, например, пришлось объезжать по луже открытый люк или иное препятствие, возникшее на дороге. В этом случае потерпевшему помогут изображения с камер видеонаблюдения, если, конечно, таковые были установлены на месте происшествия. В любом случае, решение за судом.