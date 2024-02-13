Почему водители стали вместо ближнего света постоянно включать «противотуманки»

Во все времена люди, управлявшие любыми транспортными средствами, в темное время суток желали видеть как можно дальше. Современные – тем более. Ради хорошей видимости они готовы на многое.

Еще десятилетия назад российские водители шли на всевозможные технические ухищрения, чтобы ночью видеть словно днем. Сначала это были «букеты» дополнительных мощных галогенных ламп на крыше и переднем бампере автомобиля. Позже получил популярность так называемый колхозный ксенон, монтировавшийся вместо заводских «галогенок». Далее в «тюнинге» фар головного света наступила эра светодиодов...

С опасным «колхозом» такого рода много лет почти безрезультатно боролась ГИБДД. Отловленных на дороге «тюнингеров» в соответствии с ч. 3 ст, 12.5 КоАП лишали «прав» на срок до одного года, а «орудия правонарушения» (нештатные фары то есть) отбирали прямо на месте остановки. Так происходило до 2019 года, когда Верховный Суд решил, что за нештатные фары полагается лишь штрафовать на 500 руб. После этого интерес к «стременной» оптике у сотрудников ДПС резко упал.

К счастью, со временем меняется не только правоприменительная практика, но и технологии идут вперед. С некоторых пор на отечественном рынке автозапчастей можно приобрести не только светодиодные лампочки для замены «галогенок» в любых фарах. Сейчас в продаже в избытке предложений противотуманных светодиодных фар в сборе: практически на любую марку и модель машины, выпускавшуюся за последние лет 20.

Фото: globallookpress.com

Это большинство новых моделей авто почти поголовно оснащены светодиодами и не требуют доработок, а между тем хороший свет ночью востребован и владельцами «старичков»! Вот для них и выпускают светодиодные «противотуманки», предназначенные для замены штатных.

Это вполне годные яркие световые приборы с линзованной оптикой, хорошими границами света и тени, не слепящие «встречку» и т. п. Комплект таких светодиодных противотуманных фар стоит 5000-10 000 рублей – в зависимости от модели машины и мощности самого девайса. Светят почти как штатная светодиодная оптика современных «китайцев» – то есть отлично. И потому водители часто включают их вместо неярких галогенных фар штатного ближнего света.

Заметим, что согласно ПДД все автомобили в России должны ездить исключительно с включенным «ближним» либо с горящими дневными ходовыми огнями. За нарушение этого требования полагается штраф. Его, кстати, с некоторых пор начали оформлять еще и на основании фотографий с камер автоматической фиксации ГИБДД. Пока что лишь в некоторых мегаполисах, включая Москву. Но на этом расширение географии подобных штрафов вряд ли закончится. Собственно, вышеназванными факторами и объясняется все более частое применение водителями «противотуманок» вместо ближнего света: высокая эффективность незаконных светодиодных источников света и угроза наказания за невключение ДХО или «ближнего» .