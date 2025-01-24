Без паники: инструкция для тех, кому мошенники и ФНС приписали продажу чужого авто

Российский налогоплательщик, оказывается, не всегда может рассчитывать, что получит из ФНС оповещение о своем реальном долге. Более того, он может получить уведомление о задолженности по продаже машины, даже если сам никогда не был автовладельцем. Юрист подробно рассказал порталу «АвтоВзгляд» как следует действовать, если мошенники пытаются «повесить» налог за сделку, к которой не имеешь никакого отношения.

О преступной практике в сфере продаж авто, из-за которой любой добросовестный гражданин России рискует оказаться один на один с чужим долгом, сообщил на днях телеканал НТВ. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, как быть, чтобы не стать жертвой мошенников и не оказаться на плохом счету у Федеральной налоговой службы, что, в свою очередь, чревато неприятностями вплоть до уголовного преследования.

— Жертвой такой преступной практики действительно может стать любой добропорядочный гражданин, замечает юрист, член Ассоциации юристов России Константин Дацкевич. — Ведь утечка персональных данных в подавляющем большинстве своем происходит очень просто: в 99% случаев их «сливают» сотрудники банков и сотовых операторов. У них есть доступ к паспортным данным, и они продают соответствующие базы мошенникам. Получить доступ к этим сведениям извне, то есть с помощью неких хакерских действий, практически невозможно.

Зная этот механизм, мы понимаем, что советы типа «не предоставляйте данные незнакомым людям, не фотографируйте, не рассылайте в мессенджеры», на практике, увы, не гарантируют безопасности. Чтобы на 100% защитить свои персональные данные в наше цифровое время, нужно, чтобы человек с момента получения паспорта в 14 лет не пользовался банковскими услугами и сотовой связью. Но это невозможно в наше время! Поэтому любой человек, у которого есть банковская карта и который пользуется услугами сотовых операторов, к сожалению, рискует, что его данные могут «слить» мошенникам, — комментирует ситуацию эксперт.

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При этом человек, на которого «повесили» чужой налог, может эффективно бороться с фискалами, заверяет юрист. Прежде всего, оказавшись в роли подставного лица, на которое оформили договор продажи машины и получив оповещение из налоговой, не следует паниковать. Дело в том, что сотрудники ФНС проверяют информацию о машине.

Иными словами, злоумышленникам, чтобы осуществить задуманное, нужно не только оформить договор на чужое лицо и сдать его в ГАИ, но и переоформить ПТС. Предположим, им это удалось. То есть случилось так, что пришел налог, к которому гражданин не имеет никакого отношения: ТС у него никогда вообще не было или она уже давно реализована (то есть продажи авто и быть не могло, а налог пришел). Как действовать?

— Дело в том, налоговый орган взыскивает налог не «сразу», а «поэтапно», — уточняет Дацкевич. — Сначала в кабинете налогоплательщика формируется отрицательное сальдо, по которому видно, что возникла налоговая задолженность. Затем выставляется требование по уплате налога в течение трех месяцев. Это требование плательщик должен исполнить в течение восьми дней с момента выставления. А потом у налогового органа есть еще полгода, чтобы обратиться в суд. Таким образом, на решение проблемы есть девять месяцев...

Впрочем, в обозримой перспективе эта процедура упростится, признает собеседник портала «АвтоВзгляд». Вскоре будет принят закон, согласно которому налоговый орган сможет подобно тому, как он сейчас взыскивает задолженности с юрлиц, взыскивать и с обычных граждан, то есть физлиц, в досудебном порядке — в обход судебных инстанций.

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Когда такая ситуация возникнет, то, опять же, не надо паниковать, заверяет эксперт. Человек, который получил из налоговой документ, согласно которому он якобы задолжал за некую продажу некоего авто (а на самом деле никому ничего не должен), идет в ГАИ. Ему в течение одних-двух суток по электронному запросу, а при личном посещении — в тот же день — предоставят информацию о том, что никогда никаких ТС на него зарегистрировано не было.

Гражданин эти сведения предоставляет в налоговый орган с пояснениями (в кабинете налогоплательщика), что он точно налогоплательщиком в данном случае не является, поскольку у него нет налоговой базы (то есть просто нет машины и, стало быть, нечего продавать). Но это в случае, если человек вообще не автовладелец.

Если же случилось так, что на автовладельца каким-то образом оформили «левую» машину по ПТС без его согласия, то в этом случае ему необходимо обращаться в полицию и в ГАИ. В первом случае — с заявлением, в котором будет указано, что это не его машина (оформлена на него незаконно) и не его договор (подпись подделана). Во втором — заявление на выдачу дубликата договора и ПТС, подчеркивает юрист.

— И там, и там будет подпись. Естественно, она поддельная. После этого можно спокойно идти в суд с иском о признании этой сделки ничтожной. В рамках такого разбирательства проводится экспертиза подписи. Давность не определить, но кому принадлежит подпись, можно понать в любой момент. Договор и ПТС признаются ничтожными, на этом все заканчивается, — рассказывает эксперт.

Фото freepik.com

При этом чаще всего такие ситуации возникают у автовладельцев, которые все же перепродавали машины, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». То есть либо перепродавали авто несколько раз, либо являются собственниками нескольких машин. На этих людей регистрируются машины, но ездят другие люди.

— Категорически не советую оформлять ТС на человека, который по факту его хозяином не является. Если вы владелец автомобиля, и вам предложили сделку, по которой вы остаетесь владельцем, но ездить будет другой человек — раньше это делалось по доверенности, а сейчас другой человек просто вписывается в страховку и может пользоваться автомобилем, принадлежащим другому лицу — ни в коем случае не соглашайтесь. Это один из самых страшных рисков, который может быть, — предупреждает Дацкевич.

То есть если согласиться на куплю-продажу авто без перерегистрации собственника, то договор фактически будет заключен, а в ГАИ он передаваться не будет, и вся гражданско-правовая ответственность, включая долги по транспортному налогу и ответственность за ДТП, ляжет на формального собственника. Убытки — тоже.

— Не говоря уже о том, что машину вы можете просто потерять, и ничего потом никому не докажете, — констатирует эксперт.

Важно: если покупатель в течение 10 дней после заключения договора сам не перерегистрировал машину на себя, юрист советует самостоятельно обратиться в ГАИ со своей копией договора и снять машину с учета, чтобы ведомство внесло данные о том, что собственник сменился.

— Наконец, когда покупаете автомобиль сами, всегда проверяйте цепочку собственников. И если перед вами Петров, то в ПТС последним собственником должен быть Петров. А если Петров вам говорит «не обращайте внимание, что собственник Иванов, я там по доверенности», то проверяйте доверенность. Если ее нет, и в ПТС этот человек не значится, то сделку не надо заключать даже за гроши, — резюмирует юрист.