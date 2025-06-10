Фантомные машины: мошенники зарабатывают бешеные деньги на фейковых автомобилях

За яркими, почти сказочными объявлениями частных продавцов, а не каких-то там «левых» автосалонов, о продаже подержанной иномарки привычного бренда за вменяемые деньги, сегодня, увы, очень часто прячутся мошенники. Вежливое общение, качественные фото и явное желание пойти навстречу потенциальному покупателю на поверку оказываются классным сценарием по обману простаков. При этом злоумышленники используют для «развода» граждан невероятно простую, но крайне действенную уловку. На которую легко и непринужденно попадаются даже весьма опытные и очень осторожные граждане. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сначала все выглядит почти идеально. Листая ленты объявлений, взгляд цепляется за автомобиль, который давно хотелось. Цена — подходящая, фотографии не вызывают сомнений в подлинности, а описание лота звучит настолько убедительно, будто писали специально для вас.

Продавец приветливый, общительный, уверяет, что продает авто чуть дешевле рынка потому, что неожиданно переезжает на новое место жительства, приобретает другой автомобиль, срочно понадобились деньги на похороны родственника. При этом обязательно упоминает, что у него уже имеются и другие интересанты.

Выбрать между вами и ими ему затруднительно, поэтому он отдаст предпочтение тому, кто первый внесет небольшой задаток. Тысяч, скажем, пять или лучше — для верности — семь. Переводите — и приезжайте на смотрины «ласточки». Требуемая сумма, согласитесь, по нынешним временам — просто смешная, почему бы и не рискнуть, ведь вряд ли из-за этих «копеек» кто-то вздумает шутить с законом? Так думает будущий «терпила» и с легкостью расстается со своими кровными.

Фото: globallookpress.com

— Мошенничество, связанное с размещением фальшивых объявлений о продаже автомобилей, представляет сегодня одну из наиболее массовых и адаптивных схем обмана, — комментирует ситуацию член Ассоциации юристов России, учредитель АК «Betrozoff и Законъ» Шон Бетрозов. — Внешне она выглядит как обыденная частная сделка между гражданами.

Авто может быть любой марки и модели с реальными фотографиями, подробной историей владения и другими сведениями. В некоторых случаях к объявлению прикрепляются данные диагностической карты или ПТС.

Все это создает ощущение прозрачной и действительно необходимой продавцу срочной сделки. Который, ко всему, старается показать себя «своим» — называет знакомые улицы, ругает перекупов, убеждает в быстром оформлении сделки...

Ну а дальше — все по криминальным нотам. Деньги отправлены, покупатель выдвигается на обозначенное место встречи и, как уже понятно, никого и ничего там не находит. Телефон продавца молчит, SMS не проходят, а затем и само объявление исчезает с сайта. Остается только неловкое понимание, что никакой машины не существовало в природе...

Фото: globallookpress.com

— Самый главный признак обмана, — продолжает наш эксперт, — несоответствие выставленного на реализацию авто рыночной цене. Если автомобиль предлагается дешевле рынка на 15-20 процентов, особенно без убедительного объяснения, это основание задаться вопросом. Второй момент — навязчивые разговоры о той самой «срочности». В переписке и телефонной беседе могут использоваться эмоциональные ходы: «я не торгуюсь, потому что это последняя цена», «сделка только сегодня».

Ну и отказ от личной встречи до перевода аванса так же должен насторожить. Реальные продавцы всегда готовы показать машину лично, с документами и без отговорок. Мошенники, наоборот, уводят общение в онлайн, тянут время, отвечают уклончиво и эмоционально.

Следует также насторожиться, если деньги предлагают перевести на карту физического лица, не совпадающую с данными «продавца», что часто используется злодеями как один из способов ухода от ответственности. Стоит проверить телефонный номер продавца — часто он уже известен в отзывах и на форумах. А фото машины легко пробиваются через поисковики. Если снимки уже мелькали на других сайтах, перед вами — фантом, а не реальное объявление. — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: globallookpress.com

Но давайте примем ситуацию, что вас все-таки обманули. Что делать в этой крайне неприятной ситуации? Разумеется — подать соответствующее заявление в полицию по месту жительства, приложив к нему все имеющиеся доказательства состоявшегося общения с лжепродавцом: переписку, аудиосообщения, квитанции о переводах, скриншоты объявлений, номера телефонов и ссылки на аккаунты.

— Заявление, — напоминает г-н Бетрозов, — должно быть обязательно зарегистрировано в КУСП — книге учета заявлений и сообщений о преступлениях в дежурной части органа внутренних дел. Кроме того, обязательно обратитесь в свой банк, через который вы провели свой «аванс»: есть шанс вернуть деньги, если они еще не сняты вашим оппонентом. Если подобных вашему случаев несколько — дела могут объединить и инкриминировать мошеннику уже более «тяжелую» статью УК РФ.

Рекомендую также написать в службу клиентской поддержки площадки, где размещалось объявление. Крупные сервисы блокируют подозрительные аккаунты и могут передать данные об их владельцах полиции. Хотя, увы, сразу должен сказать, что даже при наличии доказательств преступления, примеры реального возмещения потерь — редкость, — сетует юрист.