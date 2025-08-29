Трезвый алкаш за рулем: как сегодня лишают прав ни грамма не выпивших водителей

Действие водительских прав одного из жителей Тверской области прекратили по требованию прокуратуры, поскольку он садился за руль, имея «заболевание, вызванное чрезмерным употреблением алкоголя». В сообщении об этом эпизоде уточняется, что ведомство установило факт наличия заболевания, но не разъясняется, каким образом. Иными словами, сегодня отстранить гражданина от управления ТС могут за диагноз, связанный с употреблением алкоголя, даже если человек не ездил выпившим. Юристы объяснили порталу «АвтоВзгляд», как такое возможно и можно ли отстоять свое право на вождение.

Журналисты нашего издания, разумеется, решительно осуждают езду за рулем даже в случае незначительного употребления алкоголя. Однако у нас возникает вопрос, насколько в действительности законно отстранение от управления ТС человека, который не был уличен ни сотрудниками ГАИ, ни медиками в «пьяной» езде.

Автоюрист Михаил Никитин признается, что ему пока не приходилось сталкиваться с подобными случаями. При этом проблема для лишенного водительского удостоверения гражданина в том, что изъятие «прав» может в самом деле оказаться законным при наличии прямых противопоказаний, препятствующих допуску к управлению ТС, на что ясно указывает Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №1604.

Другой вопрос — соблюдены ли все формальности. Эксперт не исключает, что государство в лице прокуратуры в случае, произошедшем в Тверской области, сработало «на упреждение». В этой связи г-н Никитин напоминает, что с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому ГИБДД будет получать сведения о состоянии здоровья водителей напрямую из поликлиник.

Фото: globallookpress.com

Следовательно, начиная именно с этой даты в России у заинтересованных компетентных органов, взаимодействующих между собой, будет иметься некий ограниченный допуск к соответствующим записям (предположительно — в ЕМИАС), отмечает наш собеседний. Пока же подобная практика не действует.

Однако очень важно различать лишение водительского удостоверения и ограничение по вождению, замечает юрист Константин Дацкевич. Решение о лишении всегда принимает суд, основываясь на протоколы ГИБДД или по результатам медицинского освидетельствования, если речь идет о управлении машиной в нетрезвом виде. При ограничении на вождение у человека в/у не забирают, но ездить он по факту не может, пока снова не пройдет медосвидетельствование, рассказывает эксперт.

Ограничение тоже накладывает суд, но уже по постановлению прокуратуры, которая по мотивированному ходатайству прокурора или некоего государственного ведомства действительно может получить сведения, составляющие медицинскую тайну. При этом надо знать, что прокуратура примерно раз в год делает массовую «сверку» лиц, наблюдающихся у медиков и при этом имеющих «права».

Для этого надзирающий орган сначала делает запросы в психиатрические больницы и наркодиспансеры, а затем — в ГИБДД. И если выясняется, что у лиц, состоящих на учете в упомянутых медучреждениях, имеются водительские «корочки», то дальше уже в дело вступает вышеупомянутое постановление от 2014 года. Оно определяет перечень медицинских критериев, по которым нельзя управлять ТС.

Фото: globallookpress.com

Прокурор, опираясь на эту норму и результаты запросов, обращается с иском в суд. В итоге водитель хотя и сохраняет само удостоверение, получает ограничения на свои права. И пока он не пройдет переосвидетельствование, не сможет управлять своим ТС.

—Есть два способа противостояния такому развитию событий, — отмечает г-н Дацкевич. — Первый подойдет материально обеспеченным лицам. Им нужно прийти в суд и затребовать проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы, итоги которой могут указывать, что человек находится в стадии ремиссии (то есть заболевание ослабевает и не влечет серьезной угрозы). Второй вариант — срочно обратиться в лечебное заведение, в которым водитель стоит на учете, и просить досрочно снять с учета в связи с наличием, опять же, стойкой ремиссии.

Если консилиум врачей подтверждает это, в суд предоставляется справка о том, что гражданин с учета снят. В обоих случаях установленная ремиссия — это не только способ вернуть право на управление ТС, но и основание для отказа прокурору в иске, если суд не успел принять решение в его пользу, — утверждает юрист.

Наверное, мало кто будет спорить с тем фактом, что профилактика правонарушений с любой точки зрения — это очень важная и общественно полезная практика. А морально-этический аспект подсказывает, что безопасность участников дорожного движения гораздо выше чрезмерной тяги отдельно взятого взрослого человека к спиртному. Даже если за руль он садится исключительно трезвым. И, быть может, лишение «прав» такого водителя предотвратит какое-либо ДТП, а то и спасет чью-то жизнь.

С другой стороны, мы не знаем всех деталей истории, приключившейся с конкретным жителем Тверской области. Однако юридическая сторона ясно указывает, что формально права гражданина, у которого до 1 марта 2027 года отняли в/у на основании полученных медицинских данных, вполне могли быть нарушены.