Законопроект о локализации автомобилей каршеринга может появиться в 2026 году

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, выступившего в кулуарах форума «Транспорт России».
Перед тем, как приступить к реализации предложенного законопроекта, нужно закончить сбор информации в регионах, отметил сенатор. По его словам, у кабмина есть понимание того, что каршеринговые машины чаще всего у нас используют жители городов-миллионников.
Согласно заявлению г-на Кутепова, база для законопроекта на сегодняшний день уже существует. В дальнейшем будут приложены усилия, направленные на защиту отечественного производства, и сферу краткосрочной аренды автомобилей стороной они не обойдут.
Напомним, с 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон о локализации такси. Минпромторг обнародовал первый список машин, подходящих под новые критерии, а портал «АвтоВзгляд» объяснил, причем тут миражи и фантомы.