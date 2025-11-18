859

Законопроект о локализации автомобилей каршеринга может появиться в 2026 году

Инициативу уже обсуждают в правительстве

Законопроект, касающийся локализации автомобилей каршеринга в нашей стране, имеет все шансы обрести реальные очертания не раньше следующего года. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение правительства, идет стадия обсуждений.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, выступившего в кулуарах форума «Транспорт России».

Перед тем, как приступить к реализации предложенного законопроекта, нужно закончить сбор информации в регионах, отметил сенатор. По его словам, у кабмина есть понимание того, что каршеринговые машины чаще всего у нас используют жители городов-миллионников.

Согласно заявлению г-на Кутепова, база для законопроекта на сегодняшний день уже существует. В дальнейшем будут приложены усилия, направленные на защиту отечественного производства, и сферу краткосрочной аренды автомобилей стороной они не обойдут.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон о локализации такси. Минпромторг обнародовал первый список машин, подходящих под новые критерии, а портал «АвтоВзгляд» объяснил, причем тут миражи и фантомы.

Аватар пользователя - отсутствует