Казахская рулетка: как приобрести «серую» машину и не стать жертвой мошенников

Несколько сотен добросовестных российских покупателей «серых» иномарок, как стало известно недавно, лишились приобретенных машин, оказавшихся замешанными в криминальной схеме, выстроенной за пределами нашей страны. Обманутым владельцам рекомендовано обращаться в суды, но перспективы их попыток добиться справедливости туманны. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, что следует предпринимать, чтобы избегать попадания в подобные ситуации.

В октябре появились сообщения о том, что у россиян стали массово изымать приобретенные недавно автомобили, завезенные в нашу страну по «серому» импорту через Казахстан. Машины были добросовестно куплены в России, но еще до пересечения границы в сущности были украдены у своих казахских владельцев.

Организаторы преступной схемы в Казахстане обманом получали в свое распоряжение машины, приобретавшиеся там в кредит, после чего перепродавали их в Россию. Масштабная афера коснулась более 800 автомобилей, в основном корейских и японских марок. Наши сограждане, купившие такие авто, потеряли в одночасье и «колеса», и деньги. Теперь им предстоят долгие судебные тяжбы.

Фото: globallookpress.com

При этом очевидно, что никто не хотел бы оказаться в подобной ситуации в принципе. Тем более — учитывая, что перспективы разбирательств с посредниками, продавшими злополучные авто, весьма туманны. Но соблазн пойти тем же путем, отыскав желанную модель в соседнем государстве, велик: в Казахстане автомобили зачастую стоят меньше, да и выбор «приличных» машин там куда шире. Поэтому спрос, как и риски, сохраняется.

Вообще, проблемы с авто, пригнанными из соседних республик, где не существует непреодолимых для россиян языковых барьеров, давно уже перестали удивлять. В предыдущие годы, как напоминают эксперты, приобрели заметный резонанс истории с обходом таможенных платежей при ввозе ТС из Абхазии, Армении и Киргизии. А тех, у кого в 2023-м, например, начались трудности из-за обладания авто с армянскими номерами, гораздо больше, чем пострадавших собственников «криминальных» казахских машин.

Но положение вторых усугубляется тем, что автомобили из Казахстана оказались просто крадеными. Причем, как замечает глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов, жертв этой схемы можно понять: она новая, необычная, и неудивительно, что ее не вскрыли на начальной стадии. Но неужели нельзя избежать судьбы неудачливого обладателя «серой» машины с «преступной» родословной? Что надо сделать, чтобы не остаться у разбитого корыта?

Фото: globallookpress.com

Прежде всего, следует обходить стороной не имеющие внятной репутации автосалоны. Кроме того, полезно проявлять дотошность: обнаружив за границей нужный автомобиль, стоит «пробить» его VIN-номер по имеющимся в свободном доступе электронным сервисам. Такие ресурсы имеются не только в России и Белоруссии, но и в том же Казахстане. И для получения доступа к одному из таких весьма популярных в сегменте .kz порталу достаточно иметь Google-аккаунт.

Интересно, что за несколько дней до появления скандальной информации о неизбежном изъятии нескольких сотен машин, ввезенных из соседней республики, стало известно о запуске специального сервиса на правительственном портале Казахстана с говорящим названием «История авто». Правда, ни один пользователь не сможет воспользоваться услугами портала, если у него нет индивидуального идентификационного номера (ИИН, аналог российского ИНН). Впрочем, и это решаемо.

Но как бы ни было, даже предельная осторожность не гарантирует покупателям «безоблачную» эксплуатацию импортированной «всерую» машины. Жизнь не стоит на месте, и мошеннические схемы тоже то и дело совершенствуются. Поэтому проблему необходимо решить раз и навсегда. Но сделать это может только государство, уверен руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев.

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— Сегодня у нас такое законодательство, которое позволяет без ограничений продавать автомобили, ввезенные из других государств, и продавать машины в другие государства по фактически узаконенной полукриминальной схеме. Чтобы ее избежать, как минимум, нужно вводить специальные аукционы, — рассуждает эксперт.

Купить импортное ТС в рамках такого механизма может исключительно коммерческая фирма. С другой стороны, существует вероятность, что в России при введении этой практики поначалу возникнет монопольный рынок и появится дополнительный простор для коррупции. Поэтому внедрение аукционов обязательно должно происходить продуманно, с учетом всех рисков.

— Главное в том, что любой, кто приобрел автомобиль через аукцион, должен в обязательном порядке признаваться добросовестным покупателем. И государство должно брать на себя все риски, связанные с тем, что эта машина была плохо проверена. То есть именно госструктуры должны разбираться со случаями мошенничества. При этом должен быть механизм, который исключает изъятие у гражданина проданного ему через аукцион авто, — рассуждает эксперт.