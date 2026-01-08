Эксперт рассказал, можно ли взломать дорожную камеру и получить доступ к системе

Тысячи взломов самых, казалось бы, защищенных серверов, торговля базами данных и прочее IT-мошенничество гигабайтами буквально ежедневных новостей сводит россиян сума, порождая самые безумные мифы. В частности — о слабой киберзащите камер ГИБДД, к которым, якобы, может подключиться любой более-менее опытный хакер. Но так ли это на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Миллионы россиян становятся жертвами мошенников, ловко пользующимися украденной из электронных хранилищ информацией: об имуществе, документах, деньгах на счетах, в конце концов. Услышавшая заветные цифры и буквы, жертва сама делает половину работы, отдавая злоумышленникам нажитое. И примеров этому много. Лучшая почва для многочисленных теорий заговора!

Одной из популярных, регулярно циркулирующих в сообществе автомобилистов, например, стала обратная сторона тотального контроля соблюдения ПДД с помощью камер. Будто бы информацией ими собранными, теми самыми данными, могут воспользоваться недоброжелатели. За нами следят! Подобного исхода боятся даже те, кому и скрывать-то нечего. Однако кино и реальность сделали нас настолько запуганными, что на веру можем принять совершенно невероятные события. В такое время живем.

Насколько же защищен контур системы фото- и видеофиксации России? Федеральная сеть МВД «Паутина» — несомненно! Добраться до ее хранилищ не получается даже у самых отчаянных хакеров, иначе бы в прессе уже давным-давно всплыли хоть какие-то следы взлома. Серверы держатся. А как насчет самих камер? Их система настолько же крепка и неприступна, или отдельный комплекс может стать добычей хакера?

Фото avtovzglyad.ru

На этот непростой вопрос порталу «АвтоВзгляд» ответил Александр Домбровский, эксперт в области фото- и видеофиксации, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»), оператора подмосковной системы фиксации нарушений ПДД:

— На российских дорогах применяют комплексы разных производителей. Часть их используют два канала передачи данных. Один из них — защищенный, по нему передаются все данные в единую федеральную систему «Паутина», а второй, используемый для удаленной настройки оборудования, менее защищен. Однако современные комплексы, к примеру, «Азимут 4» используют только один — защищенный канал.

Мы, как производитель оборудования, уделяем большое внимание обеспечению интернет-безопасности, так как понимаем важность защиты персональных данных и информации, поступающих с комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Доступ к ним осуществляется исключительно внутри конкретного контура закрытой сети через VPN-маршрутизацию.

А зайти в программное обеспечение этих приборов можно по логину/паролю, уникальному для каждого типа устройств. Настройки и подключение к камерам возможны только с определенного контура через VPN и использование логина/пароля для авторизации в ПО. В настоящее время в стране применяются более 30 моделей различных комплексов. Многие производители используют одинаковое ПО лишь с некоторыми доработками, — уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Тяжелые времена рождают сильных людей и сильные решения, которыми можно и нужно гордиться. Практически во всех регионах идет расширение систем фото- и видеофиксации. Важно, чтобы устанавливаемые камеры были из числа современных устройств, которые, как мы теперь знаем, защищены от хакеров в том числе. Однако лучший способ не оказаться в хранилищах подобных систем — не нарушать ПДД. Так вас точно никто не заметит!