Какую автошколу выбрать, чтобы никогда не попадать в ДТП

Простое получение удостоверения на право управления т/с совсем не гарантирует беспроблемное взаимодействие с машиной. Начиная самостоятельную водительскую карьеру, мы, понятное дело, совершенствуем свои навыки и накапливаем водительский опыт. Вот только очень часто они могут оказаться не совсем правильными. И связано это с тем, что большинство современных транспортных средств оснащаются умными ассистентами безопасности.

Которые, в свою очередь, умеют быстро и незаметно распознавать проблемы с управляемостью. И самое главное: устранять их еще до того, как они отчетливо проявятся в поведении «железного друга». В результате водитель, уверенный в своих силах, начинает чувствовать невероятный рост собственного мастерства и профессионализма, что обычно проявляется в повышении его скорости движения.

Однако когда машина оказывается в тяжелых дорожных условиях, электронным ассистентам становится очень непросто соответствовать несуразной цене, которую за них заплатил автовладелец. Например, на том же льду даже самые современные системы активной безопасности могут оказаться совершенно беспомощными. И на фоне отсутствия правильных навыков вождения избежать аварии уже не получается. Что же делать? Надо как-то повышать уровень собственного мастерства!