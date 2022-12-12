Какую автошколу выбрать, чтобы никогда не попадать в ДТП

Простое получение удостоверения на право управления т/с совсем не гарантирует беспроблемное взаимодействие с машиной. Начиная самостоятельную водительскую карьеру, мы, понятное дело, совершенствуем свои навыки и накапливаем водительский опыт. Вот только очень часто они могут оказаться не совсем правильными. И связано это с тем, что большинство современных транспортных средств оснащаются умными ассистентами безопасности.
Которые, в свою очередь, умеют быстро и незаметно распознавать проблемы с управляемостью. И самое главное: устранять их еще до того, как они отчетливо проявятся в поведении «железного друга». В результате водитель, уверенный в своих силах, начинает чувствовать невероятный рост собственного мастерства и профессионализма, что обычно проявляется в повышении его скорости движения.
Однако когда машина оказывается в тяжелых дорожных условиях, электронным ассистентам становится очень непросто соответствовать несуразной цене, которую за них заплатил автовладелец. Например, на том же льду даже самые современные системы активной безопасности могут оказаться совершенно беспомощными. И на фоне отсутствия правильных навыков вождения избежать аварии уже не получается. Что же делать? Надо как-то повышать уровень собственного мастерства!
Для этого можно попытаться научиться «секретным» приемам рулежки, посмотрев ролики в интернете. Или воспользоваться услугами различных школ вождения, обещающих сделать из вас «автогонщика» за сравнительно небольшие деньги. Но все ли они одинаково хороши? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации.
Существуют школы так называемого контр-аварийного или экстремального вождения. В них курсантам предлагается освоить навыки управления авто с использованием скольжений, заносов и прочей атрибутики в голливудском стиле. При этом акцент делается на опасных и эмоционально захватывающих маневрах, с последствиями которых ученик должен эффективно справляться.
Причем инструкторы, практикующие такой подход, твердо уверены в том, что опасные навыки, которые они вкладывают в своих учеников, позволят последним эффектно демонстрировать их и на дорогах общего пользования. Забывая, что лучшим способом не попасть в аварию по-прежнему является разумное и гарантированно безопасное взаимодействие с автомобилем. В этом ключе работают школы повышения водительского мастерства.
Тут страждущие получают знания и практические навыки в том, как разумно взаимодействовать с т/с, чтобы не оказаться в ситуации, при которой понадобятся приемы контр-аварийного вождения. Хотя при этом все равно осваиваются и активные способы взаимодействия с машиной. Есть еще и курсы так называемого защитного вождения. Теория подобного взаимодействия с автомобилем зародилась в Англии. И подразумевает, что водитель должен постоянно находиться в готовности к возникновению проблем со стороны остальных участников дорожного движения и неблагосклонного к нему мира.
И здесь речь идет уже не о мастерстве управления, поскольку большая часть интеллектуальных ресурсов пилота тратится на попытку предсказания развития дорожной ситуации в каждый момент времени. Это — еще один способ снизить аварийность, не затрачивая больших усилий непосредственно на взаимодействие с авто.
Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует с осторожностью отнестись к подобному обучению и ориентироваться не на экстремальные «примочки», а на сдержанное и профессиональное отношение к процессу. И после уверенного овладения автомобилем на курсах повышения водительского мастерства, можно пройти подготовку и на курсах защитного вождения.