Штрафы за автошум: Дептранс в погоне за длинным рублем

Дорожные шумомеры могут появиться в Москве в 2027 году, заявил журналистам заммэра столицы г-н Ликсутов. Он уточнил, что прибор уже создан, прошел сертификацию Ростеста, и в принципе готов к внедрению в систему управления автомобильным движением Первопрестольной.
Однако для того, чтобы страшилка для «рулевых», систематически плюющих на покой окружающих их сограждан, заработала на полную катушку, необходимо внести изменения в законодательство.
ПРИЩЕМИТЬ ХВОСТ НЕДОУМКАМ
Приятно слышать здравые рассуждения из уст г-на Ликсутова: «Некоторые водители позволяют себе ездить с шумом, мешают около лечебных заведений, когда люди проходят какое-то лечение, которое им оказывается специально в условиях медицинской помощи.
Конечно, это создает крайне дискомфортное состояние. Поэтому мы с нуля начали разрабатывать этот прибор, который в автоматическом режиме определяет те машины, которые создают сверхнормативный шум".
Функционеры Дептранса уже направили запрос в Московскую городскую думу, чтобы та в свою очередь внесла в вышестоящую инстанцию — Госдуму — предложение о принятии необходимых изменений в закон. Г-н Ликсутов выразил надежду, что в 2027 году прибор начнет функционировать в тех городских зонах, где будут выявлены проблемы с автомобильным шумом.
Положа руку на сердце, всем порядком надоели дрифтеры-самоучки, выползающие на дороги с наступлением темноты, горе-тюнингисты с прямотоком вместо штатных глушителей, от рева которого срабатывают сигнализации и дрожат стекла, владельцы мотоциклов и спортивных версий премиальных авто, распугивающих на старте со светофора грохотом переключения передач мирно бредущих по своим делам пешеходов, а также недоумки, врубающие на полную мощность исключительно богомерзкую музыку при открытых окнах. Давно пора было прищемить им хвост — и вот средство, кажется найдено.
ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ
Ведь может Дептранс, когда захочет. Впрочем, при всей своевременности и несомненном человеколюбии данной инициативы, пресловутый столичный департамент все равно действовал в рамках привычных установок.
А они, как известно, сводятся к двум незыблемым правилам: первое — запретить, второе — заставить платить. Надо сказать, что финансовый результат практического применения этих установок весьма впечатляющ.
Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина.
За прошлый год в московский бюджет поступило 16 981 млн рублей от оплаты парковок. А штрафы за нарушение правил парковки и стоянки превысили даже эту сумму, составив еще 18 799 млн рублей.
Вероятнее всего, Дептранс рассматривает любителей пошуметь как еще один источник дохода. И декларативная забота г-на Ликсутова о посетителях лечебных заведений, которых он помянул в своем заявлении, слегка отдает лицемерием. Ибо в остальных случаях дискомфорт этой категории граждан мало волновал департамент.
Вряд ли парковки у медицинских учреждений оказываются платными по чистой случайности. Родителям, привозящим и забирающим своих чад из школ, также приходится раскошеливаться совсем не из-за недосмотра столичных властей.
Я перечислил далеко не все объекты отеческого попечения Дептранса. Деньги, конечно, нужны всем, и Москве как мегаполису и столице — особенно. Но хотелось бы, чтобы погоня за финансами не исключала социальной справедливости...