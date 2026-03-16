Штрафы за автошум: Дептранс в погоне за длинным рублем

Уже в следующем году на московских улицам могут появиться приборы, позволяющие выявить автомобили, создающие сверхнормативный шум. Таким сообщением «обрадовал» автолюбителей руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов. Портал «АвтоВзгляд» констатирует, что упомянутый департамент не только штампует инициативы, вызывающие справедливую ярость у водителей, но выдает порой на-гора и общественно полезные решения.

С какой целью на самом деле на столичных дорогах установят шумомеры

Дорожные шумомеры могут появиться в Москве в 2027 году, заявил журналистам заммэра столицы г-н Ликсутов. Он уточнил, что прибор уже создан, прошел сертификацию Ростеста, и в принципе готов к внедрению в систему управления автомобильным движением Первопрестольной.

Однако для того, чтобы страшилка для «рулевых», систематически плюющих на покой окружающих их сограждан, заработала на полную катушку, необходимо внести изменения в законодательство.

ПРИЩЕМИТЬ ХВОСТ НЕДОУМКАМ

Приятно слышать здравые рассуждения из уст г-на Ликсутова: «Некоторые водители позволяют себе ездить с шумом, мешают около лечебных заведений, когда люди проходят какое-то лечение, которое им оказывается специально в условиях медицинской помощи.

Конечно, это создает крайне дискомфортное состояние. Поэтому мы с нуля начали разрабатывать этот прибор, который в автоматическом режиме определяет те машины, которые создают сверхнормативный шум".

Функционеры Дептранса уже направили запрос в Московскую городскую думу, чтобы та в свою очередь внесла в вышестоящую инстанцию — Госдуму — предложение о принятии необходимых изменений в закон. Г-н Ликсутов выразил надежду, что в 2027 году прибор начнет функционировать в тех городских зонах, где будут выявлены проблемы с автомобильным шумом.

Положа руку на сердце, всем порядком надоели дрифтеры-самоучки, выползающие на дороги с наступлением темноты, горе-тюнингисты с прямотоком вместо штатных глушителей, от рева которого срабатывают сигнализации и дрожат стекла, владельцы мотоциклов и спортивных версий премиальных авто, распугивающих на старте со светофора грохотом переключения передач мирно бредущих по своим делам пешеходов, а также недоумки, врубающие на полную мощность исключительно богомерзкую музыку при открытых окнах. Давно пора было прищемить им хвост — и вот средство, кажется найдено.

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ

Ведь может Дептранс, когда захочет. Впрочем, при всей своевременности и несомненном человеколюбии данной инициативы, пресловутый столичный департамент все равно действовал в рамках привычных установок.

А они, как известно, сводятся к двум незыблемым правилам: первое — запретить, второе — заставить платить. Надо сказать, что финансовый результат практического применения этих установок весьма впечатляющ.

Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина.

За прошлый год в московский бюджет поступило 16 981 млн рублей от оплаты парковок. А штрафы за нарушение правил парковки и стоянки превысили даже эту сумму, составив еще 18 799 млн рублей.

Вероятнее всего, Дептранс рассматривает любителей пошуметь как еще один источник дохода. И декларативная забота г-на Ликсутова о посетителях лечебных заведений, которых он помянул в своем заявлении, слегка отдает лицемерием. Ибо в остальных случаях дискомфорт этой категории граждан мало волновал департамент.

Вряд ли парковки у медицинских учреждений оказываются платными по чистой случайности. Родителям, привозящим и забирающим своих чад из школ, также приходится раскошеливаться совсем не из-за недосмотра столичных властей.

Я перечислил далеко не все объекты отеческого попечения Дептранса. Деньги, конечно, нужны всем, и Москве как мегаполису и столице — особенно. Но хотелось бы, чтобы погоня за финансами не исключала социальной справедливости...